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Дуглас КОСТА: «Не совсем счастлив в Баварии»

Бразильский хавбек «Баварии» недоволен отсутствием места в основном составе клуба

  • 15.03.2017 10:52
  • 877 просмотров
  • 6 комментария
Метки
ФК Бавария. Дуглас Коста
© ФК Бавария. Дуглас Коста
Полузащитник Баварии Дуглас Коста прокомментировал слухи о том, что он вскоре может оставить мюнхенский клуб.
 
В последнее время в прессе все чаще появляются сообщения о том, что Дуглас Коста недоволен своим положением в Баварии, имеет определенные разногласия с тренером Карло Анчелотти, а от того может покинуть клуб в летнее трансферное окно.
 
«Я часто общаюсь с клубом. Мы обсуждаем мою ситуацию. В Баварии знают, что я хочу играть чаще, а потому останусь ли я тут, или найду другой клуб — покажет время. Я не совсем счастлив сейчас. Но в ближайшее время мы с клубом найдем решение проблемы», — говорит Дуглас Коста.
 
Отметим, что согласно слухов, интерес к подписанию Дугласа Косты проявляет Ювентус.
 

Источник — Шахта

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Комментарии
    seregka1991
      seregka1991, 15.03.2017 11:10
    0
    Продает себя подороже, и это не удивительно, игрок то крутой.
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    fuckyoupeople
    online
      fuckyoupeople, 15.03.2017 11:20
    +4
    Обезьяна в Китай метит.
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    Аликантер
      Аликантер, 15.03.2017 11:26
    +2
    Блин в Баварии не счастлив!Поражаюсь ,что он в Шахте не ныл.Обычно наоборот
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    sanjek83
      sanjek83, 15.03.2017 11:27
    +2
    был не совсем счастлив в Шахтере,теперь в Баварии!!!он и в Юве будет не совсем счастлив!!!
    Бразильцы,как малые дети не могут без мамкиной сиси...
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    Anton Semchishin
    online
      Anton Semchishin, 15.03.2017 11:40
    +1
    Думаю, бразильцам в Германии тяжеловато, слишком разные менталитеты и отношение к жизни, но, думается, Дуглас перевез с собой всю семью, как это было в Донецке, а потому он дурак. Лучше варианта, чем бавария для него нет - очень качественная команда.
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    EyeDy01
    online
      EyeDy01, 15.03.2017 11:44
    0
    Дуглас мне чем-то напоминает Неймара и когда Шахтер не смог подписать в своё время Неймара они искали похожего по стилю игрока у которого есть дриблинг, скорость, удар. Могу предположить, что он хочет уйти в Англию, а точнее в МС по понятным причинам ( в Англии явно выше зп чем в Германии + доверие тренера), в свое время его позвал Гвардиола и не прогадал, при нем он часто выходил в основе и доказывал, что не зря ему доверяют место в старте. Вопрос в другом, купит ли его МС за те деньги которые будет просить Бавария ( опять же повторюсь это все мои домыслы ). Если Карло не рассчитывает на него или сам Дуглас не понимает идеи игры коуча, то лучше отпустить в клуб где он будет играть.
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