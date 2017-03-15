Дуглас КОСТА: «Не совсем счастлив в Баварии»

Полузащитник Баварии Дуглас Коста прокомментировал слухи о том, что он вскоре может оставить мюнхенский клуб.

В последнее время в прессе все чаще появляются сообщения о том, что Дуглас Коста недоволен своим положением в Баварии, имеет определенные разногласия с тренером Карло Анчелотти, а от того может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

«Я часто общаюсь с клубом. Мы обсуждаем мою ситуацию. В Баварии знают, что я хочу играть чаще, а потому останусь ли я тут, или найду другой клуб — покажет время. Я не совсем счастлив сейчас. Но в ближайшее время мы с клубом найдем решение проблемы», — говорит Дуглас Коста.

Отметим, что согласно слухов, интерес к подписанию Дугласа Косты проявляет Ювентус.