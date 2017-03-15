Икер КАСИЛЬЯС: «Хочу продолжить карьеру в Порту»

Вратарь «Порту» Икер Касильяс поделился планами на будущее после завершения матча с «Ювентусом» (0:1) в рамках 1/8 Лиги чемпионов.
«Мое будущее в «Порту»? Сейчас не время говорить об этом, нам нужно сосредоточиться на матчах чемпионата Португалии. Однако не буду скрывать, что я хочу продолжить карьеру в «Порту». Мне очень нравится в этом клубе», — сказал Касильяс.
Напомним, Касильяс стал рекордсменом по количеству игр в еврокубках.
Источник — As.com
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