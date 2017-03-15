Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Икер КАСИЛЬЯС: «Хочу продолжить карьеру в Порту»

Голкипер португальского клуба определился с вектором развития карьеры

  • 15.03.2017 10:50
  • 169 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Fichajes.com. Икер Касильяс
© Fichajes.com. Икер Касильяс

Вратарь «Порту» Икер Касильяс поделился планами на будущее после завершения матча с «Ювентусом» (0:1) в рамках 1/8 Лиги чемпионов.

«Мое будущее в «Порту»? Сейчас не время говорить об этом, нам нужно сосредоточиться на матчах чемпионата Португалии. Однако не буду скрывать, что я хочу продолжить карьеру в «Порту». Мне очень нравится в этом клубе», — сказал Касильяс.

Напомним, Касильяс стал рекордсменом по количеству игр в еврокубках.

Источник — As.com

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.