Тоттенхэму нужен хавбек Интера

Зимой полузащита «Интера» была укреплена приобретением Гальярдини. Ожидается что летом команду пополнит по крайней мере ещё один хавбек. В прессе на данный момент фигурируют в основном фамилии Стротмана и Крыховяка.
Однако в случае возможного прихода одного из них с большой долей вероятности нерадзурри расстанутся с кем-то из своих нынешних полузащитников. Ведущие итальянские спортивные СМИ сходятся во мнении что им должен стать Марсело Брозович.
Что в услугах хорвата очень заинтересован «Тоттенхэм». Лондонцы планируют сделать попытку приобрести 77 номера нерадзурри по окончанию сезона. Согласно ресурсу, англичане готовы выложить за полузащитника 25 миллионов евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.