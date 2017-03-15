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Тоттенхэму нужен хавбек Интера

Марсело Брозович может сменить Италию на Англию

  • 15.03.2017 10:46
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ФК Интер. Марсело Брозович
© ФК Интер. Марсело Брозович
Зимой полузащита «Интера» была укреплена приобретением Гальярдини. Ожидается что летом команду пополнит по крайней мере ещё один хавбек. В прессе на данный момент фигурируют в основном фамилии Стротмана и Крыховяка. 
 
Однако в случае возможного прихода одного из них с большой долей вероятности нерадзурри расстанутся с кем-то из своих нынешних полузащитников. Ведущие итальянские спортивные СМИ сходятся во мнении что им должен стать Марсело Брозович. 
 
Что в услугах хорвата очень заинтересован «Тоттенхэм». Лондонцы планируют сделать попытку приобрести 77 номера нерадзурри по окончанию сезона. Согласно ресурсу, англичане готовы выложить за полузащитника 25 миллионов евро.
 

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