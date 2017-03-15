СТАНОЕВИЧ: «Тренер Хорватии прилетал в Киев для встречи с Видой»

Селекционер Берислав Станоевич поделился ожиданиями от предстоящего матча Хорватия – Украина.

«Анте Чачич постоянно на связи с каждым игроком, интересуется их делами, смотрит матчи. Например, неделю назад он был в Киеве. Прилетел утром, поговорил пару часов с Видой и сразу улетел. Быть может, в этом нет ничего необычного, но футболисты такое внимание очень ценят.

О чем они разговаривали — это нужно спрашивать у них. Думаю, Чачич и так собрал максимум необходимой ему информации. Для него игра против Украины крайне важна, футбольный год нужно начать с победы.

Не думаю, что игроки сборной Хорватии с первых минут бросятся в атаку. Они все умны и опытны, да и спешить смысла нет. Команда обозначит преимущество, нащупает слабые места Украины и будет искать свои шансы.

Украина не раз играла с сильными соперниками, у тренерского штаба есть необходимый опыт. Мотивация, желание и самоотдача — это главные сторонники. Если говорить о тактике, то нельзя давать свободные зоны атакующим исполнителям, позволять забрасывать мяч за спину защитникам. Опасны стандартные положения, чаще всего к мячу подходят Модрич или Ракитич», — сказал Станоевич.

Напомним, поединок отбора к ЧМ-2018 Хорватия – Украина состоится 24 марта.