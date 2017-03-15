Диего СИМЕОНЕ: «Мы готовы к любому развитию событий в матче с Байером»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Байера»:



«Мы хотим провести хороший матч, сыграть в свой футбол. Я всегда отношусь к играм лишь в одном ключе: вы должны стоять за честь футболки, которую вы носите, какой бы турнир это ни был, и завтра мы сделаем именно это.



Нам будет противостоять соперник, который быстро контратакует и хорошо действует в нападении. Камбэки могут случиться в любой момент, я говорю это не только в свете того, что недавно случилось в Барселоне.



Мы должны быть готовы к любому развитию событий. Не будем почивать на лаврах. Мы всегда готовы сражаться. Надеюсь, что нас будет поддерживать полный стадион, тогда выход в четвертьфинал станет для нас еще слаще».



Напомним, что в первом матче «матрасники» одолели немецкий клуб со счетом 4:2.