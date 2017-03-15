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ШУКЕР: «Снизили цены на билеты с Украиной, чтобы стадион был заполнен»

Глава хорватского футбола рассказал о подготовке к предстоящему поединку

  • 15.03.2017 09:34
  • 496 просмотров
  • 1 комментария
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sportske.jutarnji.hr. Давор Шукер
© sportske.jutarnji.hr. Давор Шукер

Вчера вечером на хорватском телеканале HNTV, президент Хорватского футбольного союза, легендарный в прошлом футболист Давор Шукер, кроме прочего, ответил на вопрос о предстоящем матче Хорватия — Украина, который состоится 24 марта на загребском стадионе Максимир.

На вопрос о степени важности грядущего сражения, Шукер ответил: «Для нас сейчас это самый важный матч. Мы намерено снизили цены на билеты, чтобы стадион был заполнен до отказа. Надеюсь, поединок станет праздником футбола, который не омрачат выходки хулиганов. Мы все сделаем для этого!».

Напомним, поединок отбора к ЧМ-2018 Хорватия – Украина состоится 24 марта.

Источник — zbirna.com

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Комментарии
    alegofich
    online
    alegofich, 15.03.2017 09:54
    +1
    Давор Шукер - Мы намерено снизили цены на билеты, чтобы стадион был заполнен до отказа.
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    Андрей Павелко - Мы намерено повысили цены на билеты, чтобы сборная получила премиальные.
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