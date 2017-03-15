Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Черниговская Десна подписала нападающего

Соглашение Игоря Кириенко рассчитано на 3,5 года

  • 15.03.2017 08:43
  • 467 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Десна. Игорь Кириенко
© ФК Десна. Игорь Кириенко

«Десна» продовжує підсилюватися перед стартом весняної частини сезону. Черговим новобранцем чернігівського клубу став Ігор Кірієнко. Нападник підписав контракт з «Десною» на три з половиною роки.

31-річний футболіст пройшов з командою всі збори, і встиг забити 5 м’ячів. В Чернігові Кірієнко буде виступати під 69 номером.

Останнім клубом новачка «Десни» був «Гірник-спорт», у складі якого Кірієнко став переможцем Другої ліги.

Источник — ФК Десна

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.