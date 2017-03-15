Черниговская Десна подписала нападающего

«Десна» продовжує підсилюватися перед стартом весняної частини сезону. Черговим новобранцем чернігівського клубу став Ігор Кірієнко. Нападник підписав контракт з «Десною» на три з половиною роки.

31-річний футболіст пройшов з командою всі збори, і встиг забити 5 м’ячів. В Чернігові Кірієнко буде виступати під 69 номером.

Останнім клубом новачка «Десни» був «Гірник-спорт», у складі якого Кірієнко став переможцем Другої ліги.