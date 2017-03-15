Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Крейг ШЕКСПИР: «Мы все можем гордиться победой над Севильей»

Наставник «Лестера» подвел итог противостояния с испанской командой

  • 15.03.2017 08:30
  • 110 просмотров
  • 0 комментария
Метки
УЕФА. Крейг Шекспир
© УЕФА. Крейг Шекспир

Наставник «Лестера» Крейг Шекспир прокомментировал победу над «Севильей» (2:0) и выход своей команды в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«Я был очень доволен своими игроками. Конечно же, в матче против одной из лучших команд Европы нам нужно было сохранять хладнокровие.

Мы должны были завладеть преимуществом и сделали это с первой же минуты. Это и был наш план на игру. Хотелось сделать игру максимально неудобной для «Севильи» и, как вы могли убедиться, у нас это получилось.

Предстоящий четвертьфинал запомнится для всех в клубе, включая меня и болельщиков. Болельщики поддерживали нас с первой минуты. Все кто связан с нашим клубом, могут гордиться этой игрой», - сказал Шекспир.

Источник — ФК Лестер

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.