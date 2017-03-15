Крейг ШЕКСПИР: «Мы все можем гордиться победой над Севильей»

Наставник «Лестера» Крейг Шекспир прокомментировал победу над «Севильей» (2:0) и выход своей команды в четвертьфинал Лиги чемпионов.
«Я был очень доволен своими игроками. Конечно же, в матче против одной из лучших команд Европы нам нужно было сохранять хладнокровие.
Мы должны были завладеть преимуществом и сделали это с первой же минуты. Это и был наш план на игру. Хотелось сделать игру максимально неудобной для «Севильи» и, как вы могли убедиться, у нас это получилось.
Предстоящий четвертьфинал запомнится для всех в клубе, включая меня и болельщиков. Болельщики поддерживали нас с первой минуты. Все кто связан с нашим клубом, могут гордиться этой игрой», - сказал Шекспир.
Источник — ФК Лестер
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