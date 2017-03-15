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Касильяс стал рекордсменом по количеству игр в еврокубках

Вашему вниманию 25 игроков, которые провели наибольшее число матчей в клубных европейских турнирах

  • 15.03.2017 08:17
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  • 2 комментария
Метки
УЕФА
© УЕФА

Вратарь «Порту» Икер Касильяс опередил Паоло Мальдини в списке футболистов, которые провели наибольшее число матчей в еврокубках. Знакомьтесь со всеми лидерами.

175: Икер Касильяс (Испания - «Реал», «Порту»)
Прежде чем покинуть «Реал» в 2015 году, Касильяс успел отыграть 157 еврокубковых матчей. Еще 18 игр 35-летний вратарь занес в свой актив в форме «Порту». Кроме того, он на пару с Джанлуиджи Буффоном возглавляет список рекордсменов по числу матчей за европейские сборные - их у двух великих вратарей набралось по 167.

174: Паоло Мальдини (Италия - «Милан»)
Легендарный правша, который до 41 года играл за «россонери» в центре и на левом краю обороны, пошел по стопам своего отца. Чезаре Мальдини выиграл с «Миланом» четыре первенства Италии и Кубок европейских чемпионов-1962/63. Что касается Паоло, то ему покорились пять Кубков чемпионов, а скудетто защитник завоевал аж семь раз.

173: Хави Эрнандес (Испания - «Барселона»)
Бывший полузащитник «Барселоны» выиграл больше трофеев (28), чем любой его соотечественник. В его активе также четыре победы в Лиге чемпионов УЕФА.

163: Кларенс Зеедорф (Нидерланды - «Аякс», «Реал», «Интернационале», «Милан»)
Голландец остается единственным футболистом за всю историю, выигравшим Лигу чемпионов с тремя разными клубами: «Аяксом» (1995), «Реалом» (1998) и «Миланом» (2003 и 2007). Универсальный хавбек является обладателем еще одного уникального достижения - за всю профессиональную карьеру он не получил ни единой красной карточки.

161: Рауль Гонсалес (Испания - «Реал», «Шальке-04»)
Лионель Месси и Криштиану Роналду уже обошли экс-форварда сборной Испании, который забил 77 мячей на европейской арене и долгое время удерживал рекорд по этому показателю. В активе Рауля три триумфа в Лиге чемпионов и семь золотых медалей «примеры», что лишний раз напоминает, сколь выдающимся игроком он был в свое время.

Следующая двадцатка
160: Хавьер Дзанетти («Интернационале»)
159: Райан Гиггз («Манчестер Юнайтед»)
155: Пепе Рейна («Барселона», «Вильяреал», «Ливерпуль», «Наполи», «Бавария»)
150: Джейми Каррагер («Ливерпуль»)
146: Джанлуиджи Буффон («Парма», «Ювентус»)
145: Дарио Срна («Хайдук», «Шахтер» Донецк) 
144: Роберто Карлос («Интернационале», «Реал», «Фенербахче»)
143: Андрей Шевченко («Динамо» Киев, «Милан», «Челси»)
143: Александр Шовковский («Динамо» Киев)
143: Эдвин ван дер Сар («Аякс», «Ювентус», «Фулхэм», «Манчестер Юнайтед») 
142: Оливер Кан («Карлсруэ», «Бавария») 
142: Луиш Фигу («Спортинг», «Барселона», «Реал», «Интернационале»)
142: Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», «Реал») 
140: Tьерри Анри («Монако», «Ювентус», «Арсенал», «Барселона») 
139: Aндреа Пирло («Интернационале», «Милан», «Ювентус»)
139: Дани Алвес («Севилья», «Барселона», «Ювентус») 
137: Пол Скоулз («Манчестер Юнайтед») 
137: Aнатолий Тимощук («Шахтер» Донецк, «Зенит», «Бавария», «Кайрат») 
136: Златан Ибрагимович («Аякс», «Ювентус», «Интернационале», «Барселона», «Милан», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед»)
134: Клод Макелеле («Нант», «Сельта», «Реал», «Челси», «Пари Сен-Жермен»)

Источник — УЕФА

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Комментарии
    diogendog
      diogendog, 15.03.2017 08:21
    0
    Троє українських гравців в топ 25.
    Ссылка
    diogendog
      diogendog, 15.03.2017 08:23
    +1
    Гарна підбірка фото Ікера. Зразу ж стає видно, де хворів, де зайва вага з'явилась, де забухав, де завязав.
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