Касильяс стал рекордсменом по количеству игр в еврокубках

Вратарь «Порту» Икер Касильяс опередил Паоло Мальдини в списке футболистов, которые провели наибольшее число матчей в еврокубках. Знакомьтесь со всеми лидерами.

175: Икер Касильяс (Испания - «Реал», «Порту»)

Прежде чем покинуть «Реал» в 2015 году, Касильяс успел отыграть 157 еврокубковых матчей. Еще 18 игр 35-летний вратарь занес в свой актив в форме «Порту». Кроме того, он на пару с Джанлуиджи Буффоном возглавляет список рекордсменов по числу матчей за европейские сборные - их у двух великих вратарей набралось по 167.

174: Паоло Мальдини (Италия - «Милан»)

Легендарный правша, который до 41 года играл за «россонери» в центре и на левом краю обороны, пошел по стопам своего отца. Чезаре Мальдини выиграл с «Миланом» четыре первенства Италии и Кубок европейских чемпионов-1962/63. Что касается Паоло, то ему покорились пять Кубков чемпионов, а скудетто защитник завоевал аж семь раз.

173: Хави Эрнандес (Испания - «Барселона»)

Бывший полузащитник «Барселоны» выиграл больше трофеев (28), чем любой его соотечественник. В его активе также четыре победы в Лиге чемпионов УЕФА.

163: Кларенс Зеедорф (Нидерланды - «Аякс», «Реал», «Интернационале», «Милан»)

Голландец остается единственным футболистом за всю историю, выигравшим Лигу чемпионов с тремя разными клубами: «Аяксом» (1995), «Реалом» (1998) и «Миланом» (2003 и 2007). Универсальный хавбек является обладателем еще одного уникального достижения - за всю профессиональную карьеру он не получил ни единой красной карточки.

161: Рауль Гонсалес (Испания - «Реал», «Шальке-04»)

Лионель Месси и Криштиану Роналду уже обошли экс-форварда сборной Испании, который забил 77 мячей на европейской арене и долгое время удерживал рекорд по этому показателю. В активе Рауля три триумфа в Лиге чемпионов и семь золотых медалей «примеры», что лишний раз напоминает, сколь выдающимся игроком он был в свое время.

Следующая двадцатка

160: Хавьер Дзанетти («Интернационале»)

159: Райан Гиггз («Манчестер Юнайтед»)

155: Пепе Рейна («Барселона», «Вильяреал», «Ливерпуль», «Наполи», «Бавария»)

150: Джейми Каррагер («Ливерпуль»)

146: Джанлуиджи Буффон («Парма», «Ювентус»)

145: Дарио Срна («Хайдук», «Шахтер» Донецк)

144: Роберто Карлос («Интернационале», «Реал», «Фенербахче»)

143: Андрей Шевченко («Динамо» Киев, «Милан», «Челси»)

143: Александр Шовковский («Динамо» Киев)

143: Эдвин ван дер Сар («Аякс», «Ювентус», «Фулхэм», «Манчестер Юнайтед»)

142: Оливер Кан («Карлсруэ», «Бавария»)

142: Луиш Фигу («Спортинг», «Барселона», «Реал», «Интернационале»)

142: Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», «Реал»)

140: Tьерри Анри («Монако», «Ювентус», «Арсенал», «Барселона»)

139: Aндреа Пирло («Интернационале», «Милан», «Ювентус»)

139: Дани Алвес («Севилья», «Барселона», «Ювентус»)

137: Пол Скоулз («Манчестер Юнайтед»)

137: Aнатолий Тимощук («Шахтер» Донецк, «Зенит», «Бавария», «Кайрат»)

136: Златан Ибрагимович («Аякс», «Ювентус», «Интернационале», «Барселона», «Милан», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед»)

134: Клод Макелеле («Нант», «Сельта», «Реал», «Челси», «Пари Сен-Жермен»)