Монако – Манчестер Сити. Анонс

После голевой феерии, устроенной соперниками две недели назад на «Этихад Стэдиум», весь мир ждет от «Монако» и «Манчестер Сити» продолжения шоу. Скучно в ответном матче точно не должно быть – в этом уверены абсолютно все, включая букмекеров и тренеров обеих команд.

Предпосылки для этого есть, и достаточно весомые. Хозяевам для того, чтобы пройти дальше, нужно забивать два мяча, а это значит, что с первых минут команда Леонарду Жардима пойдет вперед большими силами. Команды Хосепа Гвардиолы в принципе не играют от обороны против любого соперника, поэтому, даже имея в запасе два мяча форы, «горожане» не станут «сушить» игру. Ну не станет Гвардиола наступать на горло собственной песне, пусть даже на кону выход в четвертьфинал Лиги чемпионов

В первом матче монегаски, несмотря на крупный проигрыш, заслужили уважение своим неприятием авторитетов и бесшабашной атакующей тактике. Хотя игра на встречных курсах в некоторой мере и сыграла с Фалькао &Co злую шутку. Кто знает, как развивались бы события на поле, остановись гости после того, как повели 2:1. Но создавать моменты у своих ворот подопечные Леонарду Жардима позволяли с такой же легкостью, с какой Фалькао накрутил Стоунза, забивая третий мяч.

К слову, участие колумбийца в матче с «Сити» под вопросом. В последнем матче чемпионата Франции с «Бордо» Фалькао остался в запасе, появившись на поле только в середине второго тайма. Но и без лидера атаки монегаски благодаря усилиям солирующего вундеркинда Килиана Мбаппе добыли четвертую подряд победу.

Атакующей мощи «Монако», похоже, побаивается и Хосеп Гвардиола, рассыпавшийся накануне в комплиментах сопернику. «Я чувствую, что если мы не забьем, то вылетим. У нас есть домашняя победа со счетом 5:3, и сейчас нам нужно сфокусироваться на своих целях. Будет большой ошибкой думать о добытом преимуществе, а не о том, что нам нужно сделать.

Считаю, «Монако» нет равных в мире по умению забивать голы. В атаке они задействуют сразу по пять-шесть футболистов. Физически сильная и быстрая команда, которая впечатляла меня и до первого матча, ну а после него - вдвойне. Хочу, чтобы моя команда играла на победу, а не думала об удержании преимущества».

То, что в среду вечером на стадионе «Луи II» будет продолжение голевой феерии, предположил и наставник «Монако» Леонарду Жардим: «Думаю, обе команды будут атаковать. Изначально нам надо забивать два мяча, поэтому будем стараться. Игроки соперника очень опасны индивидуально и тоже могут отличиться в любой момент. Поэтому, чтобы пройти в следующий круг, нам все же нужно забивать как минимум трижды.

У обеих команд атака заложена в ДНК, и не думаю, что они изменят своему стилю. Сложно поменять атакующий менталитет футболистов».

К слову, букмекеры в ответном матче считают фаворитом именно «Монако», но на выход в четвертьфинал, по их мнению, естественно, больше шансов у «Сити».

Ориентировочные составы:

«Монако»: Субашич, Сидибе, Раджи, Жемерсон, Менди, Силва, Бакайоко, Фабиньо, Лемар, Мбаппе, Фалькао.

«Манчестер Сити»: Кабальеро, Санья, Стоунз, Отаменди, Клиши, Фернандиньо, Стерлинг, де Брейне, Силва, Сане, Агуэро.

Не сыграют: Глик, Боскилья, Карилльо – Габриэл Жезус

Котировки букмекеров:

Parimatch: 2.58 – 3.95 – 2.63

