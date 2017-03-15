Металлург может сняться с чемпионата, не доиграв до конца сезона

Президент «Металлурга» Андрей Богатченко заявил о том, что клуб из Запорожья может сняться с чемпионата Украины из-за срыва переговоров с потенциальным инвестором.



— Как влияют на клуб постоянные попытки втянуть «Металлург» в скандалы с договорными матчами? Возможно, планируете перед каждым матчем созваниваться с господином Кочетовым (Игорь Кочетов – вице-президент ФФУ), чтобы он давал разрешение выходить на поле?

— Попытки втянуть нас в скандал влияют очень негативно, у меня вообще складывается впечатление, что кто-то имитирует бурную деятельность в вопросе «договорных» матчей. Однако, если посмотреть внимательно, то не одно из громких заявлений господина Кочетова не подтвердилось, сколько уже команд он обвинял, и все это закончилось пшиком.



Вся эта болтовня о договорных матчах влияет очень негативно. Своими необоснованными заявлениями они нам сорвали переговоры с потенциальными инвесторами. Был реальный потенциальный инвестор, вроде бы хотел вкладывать в клуб.



Только наметились положительные сдвиги, провели подготовку, приобрели экипировку, пошли победы. Тем не менее, наметившийся диалог свернули.



Все это в итоге может привести к тому, что мы снимемся с чемпионата, не доиграв его до конца. Будем конечно стараться продолжить диалог, но перспективы небольшие, так что наше будущее очень туманно.



— Где «Металлург» планирует проводить домашние матчи?

— Скорее всего, продолжим играть на загородной базе на Великом Лугу, также рассматриваем вариант проведения домашних матчей в Бердянске.