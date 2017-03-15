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Металлург может сняться с чемпионата, не доиграв до конца сезона

Причиной является срыв переговоров с потенциальным инвестором

  • 15.03.2017 07:37
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fcmetalurg.zp.ua. Андрей Богатченко
© fcmetalurg.zp.ua. Андрей Богатченко

Президент «Металлурга» Андрей Богатченко заявил о том, что клуб из Запорожья может сняться с чемпионата Украины из-за срыва переговоров с потенциальным инвестором.

— Как влияют на клуб постоянные попытки втянуть «Металлург» в скандалы с договорными матчами? Возможно, планируете перед каждым матчем созваниваться с господином Кочетовым (Игорь Кочетов – вице-президент ФФУ), чтобы он давал разрешение выходить на поле?
— Попытки втянуть нас в скандал влияют очень негативно, у меня вообще складывается впечатление, что кто-то имитирует бурную деятельность в вопросе «договорных» матчей. Однако, если посмотреть внимательно, то не одно из громких заявлений господина Кочетова не подтвердилось, сколько уже команд он обвинял, и все это закончилось пшиком.

Вся эта болтовня о договорных матчах влияет очень негативно. Своими необоснованными заявлениями они нам сорвали переговоры с потенциальными инвесторами. Был реальный потенциальный инвестор, вроде бы хотел вкладывать в клуб.

Только наметились положительные сдвиги, провели подготовку, приобрели экипировку, пошли победы. Тем не менее, наметившийся диалог свернули.

Все это в итоге может привести к тому, что мы снимемся с чемпионата, не доиграв его до конца. Будем конечно стараться продолжить диалог, но перспективы небольшие, так что наше будущее очень туманно.

— Где «Металлург» планирует проводить домашние матчи?
— Скорее всего, продолжим играть на загородной базе на Великом Лугу, также рассматриваем вариант проведения домашних матчей в Бердянске.

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