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Иван ОРДЕЦ: «В детстве я включал СТБ и смотрел чемпионат Италии»

Защитник «Шахтера» – о любимом чемпионате

  • 15.03.2017 07:15
  • 425 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Иван Ордец
© ФК Шахтер Донецк. Иван Ордец

Защитник «Шахтера» и сборной Украины Иван Ордец рассказал о любимом чемпионате и футбольных кумирах детства.

– Чемпионат Англии так и продолжает нравиться больше остальных. Там зрелищность, там борьба. Все команды хорошо бегут, все серьезно готовы физически. Мне это очень нравится. Нравится, что полные трибуны болельщиков.

Понятно, что и в Испании, и в Германии тоже на трибунах много людей, но мне вот Англия больше по душе.

В детстве я всегда смотрел Италию, включаешь СТБ, а там Андрей Шевченко за «Милан» бегает. Тогда только и смотрел «Милан», «Ювентус». Когда немного подрос, и Англию смотреть начал. Мое мнение, чемпионат Англии – это чемпионат номер один во всем мире.

– За каким клубом следили больше остальных?
– За «Миланом». Неста – это был мой любимый защитник.

Источник — Футбол 24

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Комментарии
    KIEWADIM
    online
      KIEWADIM, 15.03.2017 07:32
    +1
    да чел, класное было время.
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