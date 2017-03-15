Иван ОРДЕЦ: «В детстве я включал СТБ и смотрел чемпионат Италии»

Защитник «Шахтера» и сборной Украины Иван Ордец рассказал о любимом чемпионате и футбольных кумирах детства.

– Чемпионат Англии так и продолжает нравиться больше остальных. Там зрелищность, там борьба. Все команды хорошо бегут, все серьезно готовы физически. Мне это очень нравится. Нравится, что полные трибуны болельщиков.

Понятно, что и в Испании, и в Германии тоже на трибунах много людей, но мне вот Англия больше по душе.

В детстве я всегда смотрел Италию, включаешь СТБ, а там Андрей Шевченко за «Милан» бегает. Тогда только и смотрел «Милан», «Ювентус». Когда немного подрос, и Англию смотреть начал. Мое мнение, чемпионат Англии – это чемпионат номер один во всем мире.

– За каким клубом следили больше остальных?

– За «Миланом». Неста – это был мой любимый защитник.