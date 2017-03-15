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Шпортфройнде — Боруссия Д — 0:3. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Кубка Германии «Шпортфройнде» — «Боруссия Д»

  • 15.03.2017 00:06
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В поединке 1/4 финала Кубка Германии «Шпортфройнде» — «Боруссия Д» разгромную победу одержали гости. В полуфинал вышла команда из Дортмунда.

Источник — Sport.ua

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