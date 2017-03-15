Да ты я вижу-"Сама адекватность", оказывается, крупный знаток арбитража и ценитель актё...

Уже Серёжа успел быстренько, как обычно, отстреляться. Ему кто- нибудь объяснит , что одними сла...

Ну что,теперь чтоб узнать об этом,нужно взять и сыграть в ничейку,Черноморец давай!!!!))))

думаю,это первый и последний раз..когда про него услышали.

+Аплодирую стоя.

Они просто педики

Болельщикам Лестера, да и самому Лестеру, пофиг на кого они попадут, ведь команда уже пишет истор...

Папаша Шмейхель был доволен, приятно это наблюдать, как и Лестер в 1/4 ЛЧ! Испанские команды, исп...