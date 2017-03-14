Ювентус не дает шансов Порту

Благодаря голу Пауло Дибалы с пенальти «Ювентус» нанес второе поражение «Порту» и выбил последнего представителя Португалии из Лиги чемпионов УЕФА. «Бьянконери» вышли в четвертьфинал в третий раз за пять лет.

«Ювентус», три недели назад выигравший в Португалии со счетом 2:0, был полон решимости увеличить преимущество уже в дебюте. Так, активный Дибала в стартовые 10 минут мог отличиться дважды. Правда, затем туринцы переключились на игру «вторым номером», стараясь поймать гостей на контратаке. В итоге большая часть первого тайма прошла в невысоком темпе, и голевых моментов было немного.

Впрочем, «Юве» все равно улучил момент, чтобы открыть счет. За две минуты до перерыва Дани Алвес подал угловой с правого фланга на дальнюю штангу, и удар Гонсало Игуаина заблокировал рукой Макси Перейра. Нарушитель увидел перед собой красную карточку, а Дибала хладнокровно исполнил 11-метровый, разведя Икера Касильяса и мяч по разным углам. Аргентинец реализовал уже четвертый пенальти в четырех матчах.

Теперь «Порту» нужно было забивать уже три мяча, и шанс вернуться в игру у него был. Сразу после перерыва отличный момент загубил зимний новобранец «драконов» Франсиско Соарес. Бразильский форвард выскочил один на один с Джанлуиджи Буффоном, но пробил рядом со штангой.

Ход игры этот эпизод не изменил. Темп продолжали диктовать чемпионы Италии, которые были близки к тому, чтобы увеличить разрыв. Сперва мог отличиться вышедший на замену Марко Пьяца, после скидки Марио Манджукича пяткой пробивший чуть неточно, а затем едва не забил с разворота Гонсало Игуаин. Впрочем, эти промахи несильно расстроили черно-белых, которые и без того забили три безответных мяча по сумме двух встреч.

Ключевой игрок: Пауло Дибала («Ювентус»)

Когда смотришь матчи «Ювентуса» в Лиге чемпионов, бросается в глаза, как сильно форвард сборной Аргентины жаждет еврокубковых успехов. В первом тайме 23-летний Дибала затерзал «драконов» опасными подачами, хитроумными перемещениями по всему фронту атаки и неутомимым прессингом, ради которого он регулярно опускался в глубину. Наградой для нападающего стал 11-метровый, который экс-игрок «Палермо» исполнил с привычным хладнокровием.

Четыре мушкетера «Юве»

Может ли «Юве» выпускать на поле одновременно Хуана Куадрадо, Дибалу, Манджукича и Игуаина в важных европейских матчах? Ответ - да. Если этот атакующий квартет готов отрабатывать и в обороне, как это было против «Порту». Манджукич просто перепахал все поле, и надо было видеть, как реагировал стадион на подкат Дибалы на углу собственной штрафной. Один за всех и все за одного! С таким настроем четверка туринских мушкетеров способна на очень многое.

Удаления - беда «Порту»

Португальский клуб уже не узнает, сложилось бы все иначе, доиграй он оба матча в равных составах. Для команды Нуну Эшпириту Санту удаление защитника Алекса Теллеса стало роковым в первой встрече. И хотя в ответном поединке «Порту» не удавалось по-настоящему беспокоить соперников в полных составах, красная карточка Макси Перейры за умышленную игру рукой сделала миссию гостей просто нереальной...

«Ювентус» - «Порту» - 1:0

Пауло Дибала, 42, с пенальти

«Ювентус»: Джанлуиджи Буффон, Алекс Сандро, Мехди Бенатиа (Андреа Барцальи, '60), Даниэль Алвеш, Леонардо Бонуччи, Клаудио Маркизио, Сами Хедира, Пауло Дибала (Томас Ринкон, '78), Гонсало Игуаин, Марио Манджукич, Хуан Куадрадо (Марко Пьяца, '46)

«Порту»: Икер Касильяс, Андре Силва (Вилли Боли, '46), Иван Маркано, Макси Перейра, Мигель Лайюн, Фелипе, Андре Андре, Данилу Перейра, Ясин Браими (Диогу Жота, '67), Оливер Торрес (Отавио, '70), Франциско Соарес

Хуан Куадрадо, 12. - Мигель Лайюн, 31. Андре Андре, 36.

- Макси Перейра, 40.