Шекспиру и не снилось: Лестер в 1/4 финала Лиги чемпионов!

Ликует город Лестер, ликуют игроки, ликует наставник «лис» Крейг Шекспир, вероятно, ликует и бывший тренер команды Клаудио Раньери. Несмотря ни на что, «Лестер» сумел взять реванш у «Севильи» и выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов, застолбив за собой место среди восьми лучших клубов Европы.

В первом поединке 1/8 финала «Севилья» смотрелась гораздо лучше «Лестера», но гол Варди на 73-й минуте подарил англичанам надежду. И в ответной игре «лисы» использовали свой шанс на все сто.

То ли на «Лестер» так повлияла смена главного тренера, то ли дополнительное время на отдых (на минувших выходных «лисы» не играли, тогда как «Севилья» в субботу разошлась миром с «Леганесом» – 1:1)… В домашнем матче команда Крейга Шекспира смотрелась намного свежее испанцев. Правда, начала «Севилья» за здравие – уже на 4-й минуте Насри мог сделать преимущество своей команды более комфортным, но Шмейхель чудом ухитрился отбить его удар с угла вратарской.

Дальше игра была практически равной, гости даже чуть больше владели мячом, тогда как забивать было нужно как раз «Лестеру». Но острых моментов у ворот Серхио Рико было днем с огнем не сыскать, и тогда в помощь форвардам подключился 33-летний ямайский защитник Уэс Морган. На 27-й минуте подача Мареза со штрафного нашла колено Моргана, и мяч влетел в сетку без шансов для вратаря.

Ситуация изменилась, счет 1:0 вполне устраивал «Лестер» и был совершенно неприемлем для «Севильи». Гости усилили давление, и только прыжок Шмейхеля спас «лис» от гола на 32-й минуте, когда по воротам плотно приложился Габриэль Меркадо. А вот концовка первого тайма осталась за хозяевами, Варди даже мог удвоить счет, но мяч после его удара пролетел мимо ближней штанги.

Ход поединка, по-видимому, совершенно не устраивал наставника «Севильи» Хорхе Сампаоли, и в перерыве он решился на двойную замену. Вместо Меркадо и Сарабии на поле вышли Мариано и Йоветич.

На 53-й минуте испанцы едва не сравняли счет. Серхио Эскудеро от души выстрелил во воротам с дальней дистанции, мяч, провожаемый отчаянным взглядом тянущегося к нему Шмейхеля, предательски пикировал в дальнюю «девятку»… Звон перекладины ворот, пожалуй, был слышен даже на центральной площади Лестера!

И тут же «лисы» удвоили свое преимущество. На 54-й минуте Марк Олбрайтон удачно поймал мяч после отскока в чужой штрафной и без раздумий пробил в ближний угол метров с 13-ти. Вратарь даже не шелохнулся, а счет стал 2:0.

В сущности, для «Севильи» ничего не изменилось. Испанской команде, как и раньше, необходимо было забить хотя бы один мяч. Подопечные Сампаоли активнее пошли вперед и на 67-й минуте чуть не получили еще одну увесистую оплеуху, на этот раз от Варди, но Джейми не хватило точности.

На 74-й минуте произошел, пожалуй, самый безобразный эпизод матча. Варди откровенно толкнул Насри, спровоцировав его на ответную грубость. Даже не совсем грубость – стоя с Варди лицом к лицу, Насри сделал в сторону нападающего легкое движение головой. Касание было едва заметным, но Джейми схватился за свой нос так, как будто отхватил джеб от одного из братьев Кличко. Спасибо, что не упал. В любом случае, судья выдал смутьянам по «горчичнику», а для Насри карточка оказалась второй и немедленно превратилась в красную, усложнив и без того непростую задачу «Севильи».

Несколько минут спустя судьба, казалось, наконец-то улыбнулась гостям. На 78-й минуте Шмейхель, выходя из ворот, снес Витоло. И, хоть игрок «Севильи» уже и был без мяча, арбитр без колебаний указал на «точку». К мячу подошел Стивен Н'Зонзи, разбежался и слабенько ударил в правый нижний угол, Шмейхель парировал удар настолько легко, как будто он отражает пенальти в плей-офф Лиги чемпионов по десять раз на дню.

Тут уже не выдержали нервы у наставник «Севильи» Хорхе Сампаоли, да и какие нервы выдержат такое? На 84-й минуте Сампаоли за излишнюю эмоциональность был удален с тренерской скамейки, и стало ясно, что сегодня «Лестер» своего не упустит. В концовке поединка скорее «лисы» были ближе к тому, чтобы забить третий, чем деморализованная «Севилья» к переводу матча в овертайм.

«Лестер», занимающий текущее 15-е место в английской Премьер-лиге, вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов! Если бы этой команды не было, ее бы стоило выдумать. Причем нельзя сказать, что успех к «лисам» пришел незаслуженно, «Севилья» рановато поверила в свою удачу после победы в домашней встрече.

Браво, «Лестер»! Ждем жеребьевку четвертьфинала. Как знать, на какие еще сюрпризы способны хитрющие английские «лисы»?

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

«Лестер Сити» - «Севилья» - 2:0 (первый матч 1:2)

Уэс Морган, 27, Марк Олбрайтон, 54

«Лестер Сити»: Каспер Шмайхель, Дэнни Симпсон, Кристиан Фухс, Роберт Хут, Уэс Морган, Рияд Марез (Даниель Амарти, '90), Дэниэл Дринквотер, Марк Олбрайтон, Онинье-Уилфред Ндиди, Джейми Варди, Синдзи Окадзаки (Ислам Слимани, '64)

«Севилья»: Серхио Рико, Адил Рами, Габриэль Меркадо (Мариано, '46), Николас Пареха, Серхио Эскудеро, Виктор Витоло, Висенте Иборра, Самир Насри, Стивен Н'Зонзи, Виссам Бен-Йеддер (Хоакин Корреа, '68), Пабло Сарабия (Штефан Йоветич, '46)

Джейми Варди, 74. Каспер Шмайхель, 78. Онинье-Уилфред Ндиди, 84. Рияд Марез, 89. - Самир Насри, 18. Виктор Витоло, 59.

Самир Насри, 74 (второе предупреждение)



На 80-й минуте Стивен Н'Зонзи не забил пенальти (вратарь)

ЛЕСТЕР - СЕВИЛЬЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА