Ингулец подписал воспитанника Барселоны

ФК «Інгулець» підписав контракт з вихованцем каталонської «Барселони» Арманом Кеном Еллою.

Арман Кен Елла народився 23 лютого 1993 року у камерунському місті Дуала. Грав за молодіжний склад іспанської «Барселони». У футбольній академії Ла Масія вважався найбільшою молодою висхідною зіркою «Барселони». Проте влітку 2011 року отримав травму та змушений був відлучиться від футболу на довгий час. У кінці серпня 2012 року перейшов у ФК «Карпати» (Львів). У «Карпатах» дебютував 13 вересня 2013 року, вийшовши на заміну на 64-ій хвилині замість Вадима Страшкевич у переможному матчі проти донецького «Шахтаря». 25 вересня 2013 року дебютував за львів’ян у матчі 1/16 фіналу кубку України 2014 проти «Севастополя». Відзначився голом, який в підсумку приніс перемогу «Карпатам» та вивів їх до 1/8 фіналу турніру. У січні 2014 року на правах оренди перейшов в угорський «Капошвар Ракоці», за який був заявлений до кінця червня. 30 червня 2014 року після завершення оренди в Угорщині отримав статус «вільного агента» і залишив львівський клуб. У листопаді 2014 року перейшов в польський клуб «Сандеція» (Новий Сонч). 18 лютого 2016 року за обопільною згодою сторін розірвав контракт з «Сандецією» й залишив польський клуб. У минулому році виступав у складі «Фрі Стейт Старз» у Прем’єр-Лізі Південно-Африканської Республіки – провів 8 офіційних матчів, забив один м’яч.

Захищав кольори юнацької збірної Камерун (U-20), провівши вісім матчів (забив чотири м’ячі). В 2011 році Арман у складі Камеруну виграв юнацький чемпіонат Африки.