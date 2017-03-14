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Ростов подписал игрока сборной Черногории

Игрок подписал контракт до конца сезона

  • 14.03.2017 20:59
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Ростов подписал игрока сборной Черногории

Защитник сборной Черногории Марко Симич пополнил состав «Ростова».

Соглашение рассчитано до конца сезона и может быть продлено в дальнейшем.

Марко родился в 1987 году, является воспитанником футбольной школы белградского «Партизана».

Выступал за футбольные клубы «Раднички», «Младеновац», «Гонвед», «Бежания», «Ягодина», БАТЭ, «Кайсериспор», «Хапоэль» (Тель-Авив).

За сборную Черногории провел 17 матчей.

Источник — ФК Ростов

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