Ростов подписал игрока сборной Черногории

Защитник сборной Черногории Марко Симич пополнил состав «Ростова».
Соглашение рассчитано до конца сезона и может быть продлено в дальнейшем.
Марко родился в 1987 году, является воспитанником футбольной школы белградского «Партизана».
Выступал за футбольные клубы «Раднички», «Младеновац», «Гонвед», «Бежания», «Ягодина», БАТЭ, «Кайсериспор», «Хапоэль» (Тель-Авив).
За сборную Черногории провел 17 матчей.
Источник — ФК Ростов
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