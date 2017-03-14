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Екатерине Монзуль доверили матч Динамо и Черноморца

Стали известны арбитры поединков 22-го тура УПЛ

  • 14.03.2017 20:53
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Екатерине Монзуль доверили матч Динамо и Черноморца

Стали известны арбитры поединков 22-го тура УПЛ.

17 марта (пятница)

«Днепр» — «Карпаты». Дмитрий Кутаков (Киевская область)
«Динамо» — «Черноморец». Екатерина Монзуль (Харьков)
«Шахтер» — «Олимпик». Евгений Арановский (Киев)

18 марта (суббота)

«Сталь» — «Александрия». Александр Головков (Луганская область)
«Ворскла» — «Днепр». Виталий Романов (Днепр)

19 марта (воскресенье)

«Волынь» — «Заря». Анатолий Жабченко (Хмельницкий)

Источник — Sport.ua

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