Екатерине Монзуль доверили матч Динамо и Черноморца

Стали известны арбитры поединков 22-го тура УПЛ.
17 марта (пятница)
«Днепр» — «Карпаты». Дмитрий Кутаков (Киевская область)
«Динамо» — «Черноморец». Екатерина Монзуль (Харьков)
«Шахтер» — «Олимпик». Евгений Арановский (Киев)
18 марта (суббота)
«Сталь» — «Александрия». Александр Головков (Луганская область)
«Ворскла» — «Днепр». Виталий Романов (Днепр)
19 марта (воскресенье)
«Волынь» — «Заря». Анатолий Жабченко (Хмельницкий)
Источник — Sport.ua
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