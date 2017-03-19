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22-й тур
Волынь
:
Заря
19.03.2017 14:00   ТВ-трансляция: 

Волынь – Заря. Анонс

С мотивацией проблем быть не должно

  • 19.03.2017 07:37
  • 226 просмотров
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zarya-lugansk.com
© zarya-lugansk.com
Первый этап чемпионата завершится воскресным матчем в Луцке, в котором местная «Волынь» встретится с «Зарей», после чего некоторые из футболистов отправятся в расположение национальных сборных, а остальные будут готовиться к заключительным играм первенства.
 
Поражение в матче предыдущего тура во Львове и ничья ближайших конкурентов лучан «Днепра» и «Карпат» отодвинули команду Кварцяного на последнее место турнирной таблицы. Однако победа над «Зарей» позволит «крестоносцам» покинуть «зону вылета» и заработать первые весенние очки. Пока молодой луцкой команде явно не хватает опыта и мастерства, чтобы на равных соперничать с куда более маститыми соперниками. Сколько бы ни говорили, что подопечные Кварцяного заметно возмужали в ходе сезона и в большинстве матчей не выглядят мальчиками для битья, зарабатывать баллы в турнирную таблицу им удается только по большим праздникам.
 
Похоже, что ничего хорошего не предвещает хозяевам и предстоящий матч с луганчанами, ведь и в куда лучшие времена волынянам не удавались домашние игры с «Зарей». Достаточно сказать, что после возвращения в элиту украинского футбола в 2010-м году «Волынь» на «Авангарде» добилась только двух ничьих в матчах с командой Вернидуба, а последние три встречи завершились победой гостей.
 
Несмотря на очевидное преимущество в классе, главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб настраивает своих подопечных на борьбу, считая соперника серьезным оппонентом, и требует от них подойти к матчу с максимальной ответственностью.
 
Результаты двух последних матчей «Волыни» и вправду говорят, что при определенном настрое команда Кварцяного может доставить сопернику неприятности, ведь и «Шахтеру», и «Карпатам» лучане уступили с разницей всего в один гол. Интересно, что «Заря» все три игры в весенней стадии чемпионата завершила с одинаковым счетом 2:1,уступив тому же «Шахтеру» и «Динамо»,  и обыграв «Ворсклу».

Учитывая два весенних поражения и увеличившийся отрыв до второго места, который теперь составляет 9 очков, понимаешь, что «Заря» просто не имеет права терять очки в матче с аутсайдером. Положительным моментом для команды Вернидуба следует считать возвращение в состав Петряка, Соболя, Гречишкина и Кулача, не игравших с «Шахтером» согласно арендному соглашению между клубами.

Андрей КОВАЛЕВ

Ориентировочные составы:
 
«Волынь»: Недилько, Романюк, Логинов, Никитюк, Шаповал, Тетеренко, Мемешев, Дудик, Ляшенко, Диденко, Петров
 
«Заря»: А. Шевченко, Опанасенко, Чечер, Форстер, Соболь, Харатин, Петряк, Чайковский, Гречишкин, Любенович, Кулач
 
Травмированные: Герасимюк («Волынь») – Каменюка («Заря»)
 
Котировки букмекеров:
Олимп: 9,25 – 5,06 – 1,31
Марафон: 9,90 – 5,30 – 1,33
Bwin: 9,00 – 4,50 – 1,30
19 марта, воскресенье
«Волынь»  «Заря»
Луцк. Стадион «Авангард». 14.00
ТВ-трансляция на телеканале «2+2»
 Арбитр: Анатолий Жабченко (Хмельницкий)
 Прогноз Sport.ua – 1:3

 

Источник — Sport.ua

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С каким счетом завершится матч «Волынь» – «Заря»?
  • 75% (3)
    1. 1:3
  • 25% (1)
    2. 0:3
  • 0% (0)
    3. Другой вариант
  • 0% (0)
    4. 3:3
  • 0% (0)
    5. 3:2
  • 0% (0)
    6. 3:1
  • 0% (0)
    7. 3:0
  • 0% (0)
    8. 2:3
  • 0% (0)
    9. 2:2
  • 0% (0)
    10. 2:1
  • 0% (0)
    11. 2:0
  • 0% (0)
    12. 1:2
  • 0% (0)
    13. 1:1
  • 0% (0)
    14. 1:0
  • 0% (0)
    15. 0:2
  • 0% (0)
    16. 0:1
  • 0% (0)
    17. 0:0
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