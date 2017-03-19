Волынь – Заря. Анонс

Первый этап чемпионата завершится воскресным матчем в Луцке, в котором местная «Волынь» встретится с «Зарей», после чего некоторые из футболистов отправятся в расположение национальных сборных, а остальные будут готовиться к заключительным играм первенства.

Поражение в матче предыдущего тура во Львове и ничья ближайших конкурентов лучан «Днепра» и «Карпат» отодвинули команду Кварцяного на последнее место турнирной таблицы. Однако победа над «Зарей» позволит «крестоносцам» покинуть «зону вылета» и заработать первые весенние очки. Пока молодой луцкой команде явно не хватает опыта и мастерства, чтобы на равных соперничать с куда более маститыми соперниками. Сколько бы ни говорили, что подопечные Кварцяного заметно возмужали в ходе сезона и в большинстве матчей не выглядят мальчиками для битья, зарабатывать баллы в турнирную таблицу им удается только по большим праздникам.

Похоже, что ничего хорошего не предвещает хозяевам и предстоящий матч с луганчанами, ведь и в куда лучшие времена волынянам не удавались домашние игры с «Зарей». Достаточно сказать, что после возвращения в элиту украинского футбола в 2010-м году «Волынь» на «Авангарде» добилась только двух ничьих в матчах с командой Вернидуба, а последние три встречи завершились победой гостей.

Несмотря на очевидное преимущество в классе, главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб настраивает своих подопечных на борьбу, считая соперника серьезным оппонентом, и требует от них подойти к матчу с максимальной ответственностью.

Результаты двух последних матчей «Волыни» и вправду говорят, что при определенном настрое команда Кварцяного может доставить сопернику неприятности, ведь и «Шахтеру», и «Карпатам» лучане уступили с разницей всего в один гол. Интересно, что «Заря» все три игры в весенней стадии чемпионата завершила с одинаковым счетом 2:1,уступив тому же «Шахтеру» и «Динамо», и обыграв «Ворсклу».



Учитывая два весенних поражения и увеличившийся отрыв до второго места, который теперь составляет 9 очков, понимаешь, что «Заря» просто не имеет права терять очки в матче с аутсайдером. Положительным моментом для команды Вернидуба следует считать возвращение в состав Петряка, Соболя, Гречишкина и Кулача, не игравших с «Шахтером» согласно арендному соглашению между клубами.



Андрей КОВАЛЕВ



Ориентировочные составы:

«Волынь»: Недилько, Романюк, Логинов, Никитюк, Шаповал, Тетеренко, Мемешев, Дудик, Ляшенко, Диденко, Петров

«Заря»: А. Шевченко, Опанасенко, Чечер, Форстер, Соболь, Харатин, Петряк, Чайковский, Гречишкин, Любенович, Кулач

Травмированные: Герасимюк («Волынь») – Каменюка («Заря»)

Котировки букмекеров:

Олимп: 9,25 – 5,06 – 1,31

Марафон: 9,90 – 5,30 – 1,33

Bwin: 9,00 – 4,50 – 1,30

19 марта, воскресенье