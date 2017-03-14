ФА предъявила обвинения Манчестер Юнайтед

Футбольная ассоциация Англии официально обвинила «Манчестер Юнайтед» в том, что клуб, потерял контроль над своими игроками во время вчерашней кубковой встречи с лондонским «Челси», сообщает Sky Sports.
В заявлении, опубликованном на сайте ФА, говорится, что обвинения были выдвинуты из-за инцидента, произошедшего на 35-й минуте матча, когда был удален Андер Эррера.
«Юнайтед» должен ответить на обвинения до 18:00 пятницы 17 марта.
Футбольная ассоциация не будет предъявлять обвинения Маркосу Рохо за нарушение правил на Эдене Азаре, так как выяснилось, что арбитр матча Майкл Оливер видел данный эпизод, а значит его решение уже не может быть пересмотрено постфактум.
Источник — ФК Манчестер Юнайтед
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