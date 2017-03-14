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Украинцы будут жить там, где любят готовиться… хорваты

Перед матчем с Хорватией украинцы проведут сбор в Австрии

  • 14.03.2017 20:47
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avita.at
© avita.at

18 марта сборная Украины начнет подготовительный сбор на юго-востоке Австрии. В регионе Бургенланд, который граничит с Венгрией, находится небольшой город Бад-Татцмансдорф. Его жемчужиной является отель Avita. Эта гостиница имеет отменную репутацию, складывавшуюся годами.

Автору этих строк посчастливилось бывать там неоднократно — летом в этом отеле практически всегда проводил учебно-тренировочные сборы донецкий Металлург. И неизменно, при любом тренерском штабе, наставники и футболисты оставались довольны качеством предоставляемых услуг.

Итак, что необходимо знать о месте, где с 18-го по 22 марта будет готовиться к важнейшему матчу, в Загребе против сборной Хорватии, сборная Украины?

Решение тренерского штаба сине-желтых при выборе места подготовки объяснить легко — топ-клубы и ведущие сборные нередко также отдают предпочтение Австрии, ведь эта альпийская страна славится не только великолепной природой, но и отменным сервисом.

Посодействовала приезду сборной Украины в Австрию компания Prosport. Стоит отметить, что эта компания – один из лидеров данного сегмента услуг, предоставляемых футбольным клубам. За ее плечами — огромный опыт и профессионализм сотрудников. Можно не сомневаться, что все будет выполнено четко и по-австрийски педантично.

Как уже упоминалось выше, отель Avita расположен в регионе Бургенланд, который окружен со всех сторон живописными горными ландшафтами. А великолепный SPA-центр гостиницы – поистине шикарное место для восстановления. Бассейны с термальной водой – это что-то необыкновенное. Рядом находится и отменный тренажерный зал.

Что касается тренировок, то Avita располагает прекрасным футбольным полем с небольшой трибуной для болельщиков и VIP-персон. Газон идеален в любое время года. За ним всегда тщательно следят, и, несомненно, он порадует наших сборников.

От гостиницы до поля пешком идти минуты две, не больше! Мало какой из отелей даже в Австрии может похвастать таким набором услуг. Поэтому и отбоя от футбольных команд здесь нет. В компании Prosport нам рассказали, что только в последние годы там готовились национальные сборные Хорватии (Модричу и компании эти места по душе, они бывали здесь много раз), Австрии, Северной Ирландии и Бахрейна. Также завсегдатаями отеля Avita были такие футбольные клубы, как украинские Металлург и Сталь, итальянский Лацио, английский Вест Хэм, немецкие Кельн и Майнц, австрийские Аустрия, Штурм и Рапид, турецкие Фенербахче и Бурсаспор. Теперь, похоже, в холле отеля появится и атрибутика сборной Украины.

22 марта из Avita подопечные Андрея Шевченко на автобусе отправятся в столицу Хорватии, Загреб. От Бад-Татцмансдорфа до места проведения отборочного матча — всего 260 км.

Источник — zbirna.com

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