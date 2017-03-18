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22-й тур
Ворскла
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Звезда
18.03.2017 17:00   ТВ-трансляция: 

Ворскла – Звезда. Анонс

Когда на кону честь

  • 18.03.2017 09:15
  • 74 просмотров
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fczirka.com.ua
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Минувший тур принес в ряды сегодняшних соперников совершенно противоположные чувства: окрыленная «Звезда» дома уверенно переиграла «Динамо», а полтавчане, также дома, распрощались с надеждами на высокие места.
 
В лагере «Звезды» ликование было весьма неожиданным, но, несомненно, приятным. Впрочем, и руководство, и игроки быстро пережили эйфорию, и с хорошим настроением начали готовиться к не менее ответственному матчу в Полтаве. В расположении Романа Монарева полная обойма игроков, нет ни травмированных, ни дисквалифицированных. Даже Александр Кучеренко, отбывший дисквалификацию, вновь может помочь своей команде. Вероятнее всего, тренерский штаб не будет вносить изменения в стартовый состав, ведь если машина на ходу, то ей стоит позволить работать в ее лучшем режиме. Замечательно вписался в команду форвард Эсеола, в прекрасной форме хорошо знакомые полтавчанам Чичиков и Бацула, да и остальные игроки настроены на максимальный результат.
 
В Полтаве же гуляют совершенно другие настроения. После трех кряду поражений, последнее из которых особенно было болезненным для болельщиков, в воздухе начало витать недовольство главным тренером, которое, уже не стесняясь, высказывают полтавские любители футбола. Впрочем, запас прочности у Василия Сачко еще имеется, и матч со «Звездой» – прекрасная возможность развеять над собой темные тучи. Главной проблемой тренерского штаба является отсутствие конкуренции и практически безальтернативность стартового состава, на чем не раз делал акцент Василий Викторович. Учитывая ошибки в матче з «Олимпиком», на поле могут появиться Шуст, Сапай и Даллку, сменив Сарнавского, Пердуту и Чижова, но, исходя из опыта прошлых игр, не стоит ждать кардинальных изменений.
 
Вспоминая историю противостояний, отметим, что из 11-ти игр 6 выиграли полтавчане, 3 команда из Кропивницкого и еще 2 матча победителя не выявили, разница мячей 15:9 в пользу «Ворсклы». В Полтаве было сыграно 5 игр (последняя из которых была еще в далеком 2004 году), в которых было зафиксировано 3 победы хозяев и 2 ничьи, разница мячей 11:4 за «бело-зелеными».
 
Обслуживать встречу назначен Виталий Романов из  Днепра, для которого в текущем чемпионате это будет первый матч в Премьер-лиге.
 
Дмитрий БЕЛОЗЕРЦЕВ
 
Ориентировочные составы:
 
«Ворскла»: Шуст – Сапай, Чеснаков, Чижов, Ребенок – Кравченко, Шарпар – Мякушко, Одарюк, Хлебас – Загорулько
 
«Звезда»: Паст – Фатеев, Перейра, Полегенько, Бацула – Жуков, Лупашко, Борха, Чичиков – Ситало – Эсеола
 
Травмированные: Скляр («Ворскла»)
 
Котировки букмекеров:
Bwin: 1,85 – 3,20 – 4,10
Марафон: 1,94 – 3,42 – 4,30
Олимп: 1,91 – 3,32 – 4,09
18 марта, суббота
«Ворскла»  «Звезда»
Полтава. Стадион «Ворскла» им. А. Бутовского. 17.00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 2»
 Арбитр: Виталий Романов (Днепр)
 Прогноз Sport.ua – 1:1

 

Источник — Sport.ua

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    2. 1:1
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    4. 3:3
  • 0% (0)
    5. 3:2
  • 0% (0)
    6. 3:1
  • 0% (0)
    7. 3:0
  • 0% (0)
    8. 2:3
  • 0% (0)
    9. 2:2
  • 0% (0)
    10. 2:1
  • 0% (0)
    11. 1:3
  • 0% (0)
    12. 1:2
  • 0% (0)
    13. 1:0
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