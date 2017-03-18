Ворскла – Звезда. Анонс

Минувший тур принес в ряды сегодняшних соперников совершенно противоположные чувства: окрыленная «Звезда» дома уверенно переиграла «Динамо», а полтавчане, также дома, распрощались с надеждами на высокие места.

В лагере «Звезды» ликование было весьма неожиданным, но, несомненно, приятным. Впрочем, и руководство, и игроки быстро пережили эйфорию, и с хорошим настроением начали готовиться к не менее ответственному матчу в Полтаве. В расположении Романа Монарева полная обойма игроков, нет ни травмированных, ни дисквалифицированных. Даже Александр Кучеренко, отбывший дисквалификацию, вновь может помочь своей команде. Вероятнее всего, тренерский штаб не будет вносить изменения в стартовый состав, ведь если машина на ходу, то ей стоит позволить работать в ее лучшем режиме. Замечательно вписался в команду форвард Эсеола, в прекрасной форме хорошо знакомые полтавчанам Чичиков и Бацула, да и остальные игроки настроены на максимальный результат.

В Полтаве же гуляют совершенно другие настроения. После трех кряду поражений, последнее из которых особенно было болезненным для болельщиков, в воздухе начало витать недовольство главным тренером, которое, уже не стесняясь, высказывают полтавские любители футбола. Впрочем, запас прочности у Василия Сачко еще имеется, и матч со «Звездой» – прекрасная возможность развеять над собой темные тучи. Главной проблемой тренерского штаба является отсутствие конкуренции и практически безальтернативность стартового состава, на чем не раз делал акцент Василий Викторович. Учитывая ошибки в матче з «Олимпиком», на поле могут появиться Шуст, Сапай и Даллку, сменив Сарнавского, Пердуту и Чижова, но, исходя из опыта прошлых игр, не стоит ждать кардинальных изменений.

Вспоминая историю противостояний, отметим, что из 11-ти игр 6 выиграли полтавчане, 3 команда из Кропивницкого и еще 2 матча победителя не выявили, разница мячей 15:9 в пользу «Ворсклы». В Полтаве было сыграно 5 игр (последняя из которых была еще в далеком 2004 году), в которых было зафиксировано 3 победы хозяев и 2 ничьи, разница мячей 11:4 за «бело-зелеными».

Обслуживать встречу назначен Виталий Романов из Днепра, для которого в текущем чемпионате это будет первый матч в Премьер-лиге.

Дмитрий БЕЛОЗЕРЦЕВ

Ориентировочные составы:

«Ворскла»: Шуст – Сапай, Чеснаков, Чижов, Ребенок – Кравченко, Шарпар – Мякушко, Одарюк, Хлебас – Загорулько

«Звезда»: Паст – Фатеев, Перейра, Полегенько, Бацула – Жуков, Лупашко, Борха, Чичиков – Ситало – Эсеола

Травмированные: Скляр («Ворскла»)

Котировки букмекеров:

Bwin: 1,85 – 3,20 – 4,10

Марафон: 1,94 – 3,42 – 4,30

Олимп: 1,91 – 3,32 – 4,09

18 марта, суббота