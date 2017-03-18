Сталь – Александрия. Анонс

Накануне в пятницу состоялась ровно половина матчей 22-го тура, заключительного в первой части чемпионата. В прошедших трех играх, помимо чисто турнирного значения, вместе с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко все любители футбола могли оценить для себя уровень готовности тех футболистов, которые вызваны на матч с Хорватией. Ну, а в субботний день в программе тура всего два матча. И после завершения первого из них, который состоится в Днепре на «Метеоре», футболисты «Стали» и «Александрии» не только узнают, каким количеством очков они пополнили свою копилку, но и смогут пожелать друг другу удачи в играх в разных шестерках, прежде чем расстаться до следующего сезона, пойдя каждый своей дорогой.

В адрес главного тренера «Стали» Леонида Кучука продолжают сыпаться комплименты за проделанную работу, и по делу. За три весенних матча «сталевары» набрали 7 очков, и это половина от того, что сумели наработать за предыдущие 18 матчей сначала Эрик ван дер Меер, а затем Якоб Галл. Что называется – почувствуйте разницу. Свою вторую победу под руководством Кучука «Сталь» взяла за счет курьезного гола Дениса Васина, но если рассматривать матч против «Черноморца» целиком, то на свой гол «сталевары» уж точно наиграли. А еще эта игра заставила несколько по-другому взглянуть на Дениса Васина, который был настоящим мотором команды. Его бы еще раз посмотреть в деле теперь уже на фоне «Александрии», чтобы оценить, что это было в исполнении 27-милетнего футболиста – разовая акция, или же в команде появляется новый лидер, от возможностей которого во многом будет строиться игра. Однако желтая карточка, полученная Денисом за несколько минут до гола, который, конечно же, войдет в историю нынешнего чемпионата и точно запомнится многим, привела к дисквалификации на матч с «Александрией». Как, кстати, и еще одного стабильного игрока основы «сталеваров» Романа Карасюка.

Много сейчас говорится о мотивации в отношении команд из нижней шестерки, об интересе зрителей к этим матчам. Но «Сталь», как известно, не была избалована болельщицким вниманием и тогда, когда шла первая часть чемпионата. Какая-то постоянная группа поддержки у «сталеваров» есть, она наверняка и в апреле-мае будет поддерживать команду. Так что, тут у футболистов переход пройдет плавно. А вот мотиватором для них должно стать, как минимум, желанием работать с Кучуком и в следующем сезоне, которое нужно будет доказывать в каждом матче. А очки – так совсем рядом и «Ворскла», и «Звезда», задача же занять седьмое место и реальна, и стоит того, чтобы за неё побороться, хотя бы ради престижа.

«Александрия», как известно, досрочно застолбила за собой место в шестерке. Казалось бы, играйте в свое удовольствие, показывайте свой футбол, дерзайте к более серьезным задачам. А тут еще и у «Зари» был сложный календарь, который обещал очковые потери для луганчан. Они и состоялись в матчах с «Динамо» и «Шахтером», но и команду Владимира Шарана словно ступор какой-то обуял – пять очков было потеряно с командами с самого дна турнирной таблицы. Добавить бы их сейчас к тому, что есть в активе у александрийцев, несложно увидеть, где бы они были.

Однозначно, что-то сломалось в игре «Александрии», и матч против непропускающей «Стали» будет безусловно показательным. Удается ли наставнику команды находить те места, где в игровом механизме забарахлило, отыскать методы, как существующую проблему «пофиксить», и не только вернуть в игре то, что было утеряно, а в перспективе – вывести «Александрию» на более высокий уровень. Ведь еще не началась вторая часть чемпионата, а игру команды Шарана уже рассматривают через призму будущего представительства Украины в Лиге Европы. Да и сами футболисты наверняка не против вновь окунуться в еврокубковую атмосферу, тем более что прошлым летом после матчей с «Хайдуком» расстались «александрийцы» с Лигой Европы не лучшим образом.

Матч первого круга завершился победой «Александрии» 2:0, что стало её первой викторией в поединках со «Сталью» на высшем уровне. Таким образом, во взаимоотношениях между командами установился паритет по сумме трех матчей: по победе, по ничьей и по поражению, но по разнице мячей небольшое преимущество у «александрийцев» 4:3.

Арбитр Александр Головков из Луганской области провел в Премьер-лиге 31 матч. Три из них были с участием сегодняшних хозяев поля, где фиксировались одна победа «Стали» и два её поражения, мячи 2:3. «Александрия» при арбитраже Головкова провела два матча, по разу выиграла и проиграла, но с положительным балансом забитых и пропущенных мячей 4:2.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Ориентировочные составы:

«Сталь»: Панькив, Кравченко, Шабанов, Стаменкович, Пашаев, Каленчук, Леандро, Г. Малакян, Задерака, Карикари, Э. Малакян

«Александрия»: Новак, Гитченко, Шендрик, Цуриков, Чеботаев, Запорожан, Банада, Грицук, Чорний, Козак, Кулиш

Дисквалификация: Васин, Карасюк (оба – «Сталь») – Микицей («Александрия»)

Котировки букмекеров:

Марафон: 2,80 – 3,15 – 2,72

Олимп: 2,78 – 3,07 – 2,61

Bwin: 2,70 – 3,10 – 2,45

18 марта, суббота