Динамо – Черноморец. Анонс

Пятница обещает стать ударной для украинского высшего дивизиона. В интересах национальной сборной и по просьбе ее главного тренера на этот день в рамках тура перенесли сразу три матча. Один из них начнется в 19.00 на «Олимпийском», где «Динамо» примет «Черноморец».

Очень будем надеяться, что все переносы благоприятно скажутся на ребятах-сборниках перед одним из ключевых (если не решающим) матчей нынешнего отбора, и через неделю мы будем радоваться результату на «Максимире». Ну, а пока на повестке дня иной расклад. Так уж получилось, что прошлый тур окончательно подвел итог первого этапа, сформировав список как представителей топ-6, так и тех, кому придется бороться за сохранение прописки в элите. Нынешний же, по сути, превращается в протокольную формальность. Кое-где следует ждать локальных рокировок. Так и хотелось закончить предыдущее предложение фразой «не более того». Но не получается, опять же, если смотреть на картину прошлого тура. И именно на матчи «Динамо» и «Черноморца». Последние, фактически, в неоплатном долгу перед «Ворсклой», которая всего за семь минут выпустила из рук птицу счастья с «Олимпиком» и за свой счет обеспечила одесситам билеты в топ-6. Проигрыш «Стали» на картофельном поле в такой ситуации оказался для команды Александра Бабича просто мелкой неприятностью.

А вот что касается «Динамо», то тут все оказалось гораздо печальнее. Команда не только всухую проиграла новичку Премьер-лиги, увеличив и без того неприличное отставание от лидера до совсем унизительного. Качество игры, которое продемонстрировал действующий чемпион, было, мягко говоря, не самым лучшим. А тот факт, что даже наиболее дипломатичные коллеги, которые, что называется, с пеленок болеют за «Динамо», не удержались от резких оценок произошедшего в Кропивницком, говорит сам за себя. Разбирать детально игру не будем, это уже сделано и не один раз. У кого есть время, желание и терпение, лишний раз может включить запись в интернете. У «бело-синих» в эту пятницу остается, по сути, последний шанс реабилитироваться перед болельщиками и доказать всем, что им реально дороги имя клуба, за который выступают и наставник. Дело в том, что в последние дни упорно поползли слухи о скорой смене на тренерском мостике «Динамо». Даже называют кандидатов на место Сергея Реброва. Среди них – Мирон Маркевич, Юрий Вернидуб, Роман Григорчук. Дыма без огня, как известно, нет. Зато у игроков «Динамо» есть всё, чтобы не дать оснований слухам стать реальностью. Плюс настроение поднять болельщикам и себе. Особенно тем, кто уезжает в сборную. Ведь там тоже многое будет решаться. И не только для них.

Одесский матч команд в первом круге завершился вничью 1:1. Победу киевляне упустили перед самым финальным свистком благодаря автоголу опального ныне Евгения Хачериди. Еще один мяч на счету уже экс-форварда «бело-синих» Жуниора Мораеса.

Всего в чемпионате страны команды сыграли 41 матч. Подавляющее преимущество на стороне «Динамо» – 30 побед против 4-х у «Черноморца», еще в 7 матчах была зафиксирована ничья. Баланс мячей 89:30 в пользу киевлян.

Евгений САВЧУК

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Рудько, Бурда, Пантич, Вида, Кадар, Сидорчук, Шепелев, Ярмоленко, Гонсалес, Буяльский, Беседин

«Черноморец»: Каневцев, Хочолава, Мартыненко, Люлька, Азацкий, Ковалец, Смирнов, Данченко, Третьяков, Татарков, Коркишко

Котировки букмекеров:

Bwin: 1.10 – 7.75 – 16.50

Марафон: 1.095 – 11.00 – 29.00

Олимп: 1.09 – 9.25 – 23,00

17 марта, пятница