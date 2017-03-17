Днепр – Карпаты. Анонс

Такая вывеска футбольного матча, как «Днепр» – «Карпаты», для украинского болельщика по привычке звучит достаточно привлекательно. Мы так давно свыклись с тем, что эти клубы, даже если не блистают в данный момент, то уж точно имеют целых ворох амбиций, что отвыкнуть от этого за какой-то год просто не в состоянии. А, между тем, к сегодняшним реалиям этих двух команд вышенаписанное имеет крайне мало отношения, чтобы не сказать, что не имеет вообще. Оба клуба прочно застряли в самом низу турнирной таблицы, и ждать от них какого-то прорыва в ближайшее время явно не приходится.

Впрочем, все познается в сравнении, и в этом свете не самая веселая ситуация в «Карпатах», которые «всего лишь» не блещут на футбольном поле, в глазах днепровских болельщиков – просто цветочки. Огромные долги, которые продолжают нависать над клубом, который еще недавно считался одним из самых богатых в стране, уже стали причиной списания с команды 12-ти очков, что отправило ее на последнее место в турнирной таблице чемпионата. А ведь если бы не эти «минус 12», то «днепряне» вполне могли бы еще и за первую «шестерку» побороться… Но это из разряда «если бы, да кабы», а на деле имеем то, что имеем. Впрочем, оказаться по итогам первенства в зоне вылета для «сине-бело-голубых» не так уж и страшно – не результаты, так санкции УЕФА все равно их туда отправят. Или кто-то серьезно верит в то, что руководство клуба вдруг возьмет и рассчитается с Хуанде Рамосом и его помощниками? Посмотрим, конечно, но как-то уже совсем не верится в сказки…

Не все гладко и у ближайшего соперника «днепрян». Перед началом сезона в «бело-зеленом» львовском лагере оптимистично заявляли, что собираются бороться за еврокубки, даже несмотря на то, что уже начинали «Карпаты» чемпионат с «-6» в графе «набранные очки». Так же, как и у «днепрян», это стало результатом задолженности – перед бывшим хавбеком команды Семиром Штиличем. Впрочем, очень быстро стало понятно, что в данном случае между «хотим» и «можем» – две большие и еще четыре маленькие разницы. К 22-му туру из зоны вылета выбрались – и, слава Богу.

Впрочем, все вышесказанное отнюдь не означает, что матч-открытие тура будет неинтересным. Более того, я практически уверен в обратном: ребята с обеих сторон наверняка будут рубиться не по-детски, ведь и тем, и тем есть кому и что доказывать. И еще добавим немного надуманной, но все же интриги – «Днепр» не проигрывает в чемпионате уже пять матчей к ряду, а «Карпаты» выиграли последние два. Кто из именитых аутсайдеров сможет продолжить свою серию, узнаем совсем скоро.

Вячеслав ДЕЙКУН

Ориентировочные составы:

«Днепр»: Лунин, Сваток, Влад, Чеберячко, Адамюк, Лопыренок, Ротань, Вакулко, Кочергин, Баланюк, Довбик

«Карпаты»: Боровик, Дитятьев, Клец, Нестеров, Лобай, Матвиенко, Филимонов, Ксенз, Голодюк, Худобяк, Гладкий

Котировки букмекеров:

Олимп: 2.10 – 3.10 – 3.30

Bwin: 2.15 – 3.21 – 3.42

Марафон: 2.24 – 3.36 – 3.34

17 марта, пятница