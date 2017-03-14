Валерий ЯРЕМЧЕНКО: «Реброву не хватает квалифицированных футболистов»

Экс-тренер «Шахтера» и «Карпат» Валерий Яремченко рассказал, чего стоит ждать от второго этапа Премьер-лиги Украины.

«Чемпионство «Шахтер», конечно, заслужил. Но тут есть и обратная сторона медали. Какая у горняков была конкуренция, борьба? Сопротивление со стороны «Динамо» получилось слабым и потому «Шахтер» хоть и лидирует, но находится не в той форме, когда нужно биться за очки в каждом туре. А ведь вместе с чемпионством команда получает и место в групповом раунде ЛЧ, и к этому уровню футболисты не будут готовы как следует. Они лишены возможности расти, не имея сильных соперников.

Таких команд, как «Заря», в нашем чемпионате должно быть гораздо больше, чтобы гранды не расслаблялись. Что касается «Динамо», я общался с Ребровым и знаю, как ему не хватает квалифицированных футболистов. Есть молодежь, но ей еще нужно время, чтобы окрепнуть. Но если луганчане пройдут в Лигу чемпионов, то вряд ли они будут готовы к этому лучше киевлян.

Если говорить о «Ворскле», как о претенденте на еврокубки, то нужно вспомнить, сколько там зарплату не платят. Говорят, полгода. Очень сложно заставить футболистов полностью отдаваться игре, когда в клубе такая ситуация. Вот и получается, что результат есть у тех, кто более стабилен финансово.

«Карпаты» прогрессируют. Но это на фоне «Волыни» и «Днепра», от которого, похоже, совсем отказался владелец. Понятно, что сейчас для «Карпат» главное не вылететь. Но ради кого? Не ради пустых трибун же», – отметил Яремченко.