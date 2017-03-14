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Виктор ВАЦКО: «Ребров сделал заявление команде»

В случае невыигрыша у «Черноморца» игроков «Динамо» будут ждать последствия

  • 14.03.2017 19:30
  • 3893 просмотров
  • 9 комментария
Метки
footballua.tv. Виктор Вацко
© footballua.tv. Виктор Вацко

Известный комментатор Виктор Вацко сообщил, что главный тренер «Динамо» Сергей Ребров сделал команде некое заявление. При этом Вацко не расшифровал смысл слов Реброва.

«Второй день жду, когда кто-нибудь напишет о вчерашнем заявлении Сергея Реброва команде относительно последствий в случае невыигрыша у «Черноморца», – написал Вацко в своем твиттере.

В 21-м туре УПЛ «Динамо» проиграло «Звезде» (0:2).

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Комментарии
    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 14.03.2017 19:45
    0
    Не вірю, а якщо збудеться напюсь.
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    fairplay
      fairplay, 14.03.2017 20:01
    +2
    ждем, когда кто-нибудь напишет о содержании заявления Сергея Реброва, упомянутом в твиттере Вацко
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    jekavayp
    online
      jekavayp, 14.03.2017 20:08
    +1
    кажись уходить Серега собрался, неужели плавят ?
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    doncan
    doncan, 14.03.2017 20:08
    0
    Твиттер Реброва:
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    Gerrard1892
      Gerrard1892, 14.03.2017 20:09
    0
    Вернут Рауля?
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    sk1llz
      sk1llz, 14.03.2017 20:11
    -3
    клоунада да и только, какой смысл делать заявление, завязанное на матч в котором абсолютно ничего не решаеться. Можно подумать, если Динамо выиграет у Черноморца, то ситуация кардинально поменяеться и Ребров сразу станет заслуженным тренером. Если делаешь заявление, то делай относительно кубка, к примеру, чемп все равно просран. Клоун б...ь(с)Милевский
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    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 14.03.2017 20:12
    +5
    fairplay, 14.03.2017 20:01
    ждем, когда кто-нибудь напишет о содержании заявления Сергея Реброва, упомянутом в твиттере Вацко
    Ну а як ти думаєш яка може бути заява у випадку програшу Чорноморцю?
    а) Поїдем разом на річку. с) Позбавлю місячної зарплати.
    в) Подаю у відставку d) Покидаю Динамо і приймаю пропозицію Арсенала.
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    doncan
    doncan, 14.03.2017 20:12
    +3
    Твиттер Реброва: Жду когда кто-нибудь напишет о содержании моего заявления, упомянутого в твиттере Вацко.
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    Кепік
    online
      Кепік, 14.03.2017 20:36
    0
    Vitalik Shevchenko, 14.03.2017 20:12
    fairplay, 14.03.2017 20:01
    ждем, когда кто-нибудь напишет о содержании заявления Сергея Реброва, упомянутом в твиттере Вацко

    Ну а як ти думаєш яка може бути заява у випадку програшу Чорноморцю?а) Поїдем разом на річку. с) Позбавлю місячної зарплати.в) Подаю у відставку d) Покидаю Динамо і приймаю пропозицію Арсенала.
    Найбільш вірогідний варіант: а).
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