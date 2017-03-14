Виктор ВАЦКО: «Ребров сделал заявление команде»

Известный комментатор Виктор Вацко сообщил, что главный тренер «Динамо» Сергей Ребров сделал команде некое заявление. При этом Вацко не расшифровал смысл слов Реброва.
«Второй день жду, когда кто-нибудь напишет о вчерашнем заявлении Сергея Реброва команде относительно последствий в случае невыигрыша у «Черноморца», – написал Вацко в своем твиттере.
В 21-м туре УПЛ «Динамо» проиграло «Звезде» (0:2).
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а) Поїдем разом на річку. с) Позбавлю місячної зарплати.
в) Подаю у відставку d) Покидаю Динамо і приймаю пропозицію Арсенала.
ждем, когда кто-нибудь напишет о содержании заявления Сергея Реброва, упомянутом в твиттере Вацко
Ну а як ти думаєш яка може бути заява у випадку програшу Чорноморцю?а) Поїдем разом на річку. с) Позбавлю місячної зарплати.в) Подаю у відставку d) Покидаю Динамо і приймаю пропозицію Арсенала.
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