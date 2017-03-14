Николай МАТВИЕНКО: «Болельщики не уставали гнать нас вперед»

Другу гру поспіль кілька авторитетних видань виділяють гру новачка «зелено-білих» та вносять карпатівця у власні збірні туру. Зовсім нещодавно, перейшовши з донецького «Шахтаря», Микола Матвієнко відмінно влився у львівський колектив та, щонайважливіше, тільки збагатив футбол «зелено-білих». Чого тільки варті численні індивідуальні проходи Миколи по флангу. Зокрема, після одного з таких карпатівцям і вдалось відкрити рахунок у матчі з «Волинню».

«Гра була цікавою, мали багато моментів, як наслідок, забили два голи. Після чого, трішки розслабились та пропустили м’яч вже в кінці гри. Розібрали цей епізод, сподіваємось, що у майбутньому такого вже не повториться, будемо боротись за результат до кінця» – каже Матвієнко.

«Завжди знав, що у Львові потужна підтримка. Мені дуже сподобались львівські вболівальники, котрі протягом всього поєдинку не втомлювались нас гнати вперед. Вони дійсно слугували нам опорою та допомагали грати ще впевненіше».

«Приємні слова про мене? Це не може не подобатись. Але вони є ще й стимулом аби працювати далі та удосконалюватись як футболіст. Тренер? Розмови з Олегом Анатолійовичем проходять, як правило, разом з хлопцями. Дулуб говорить про гру команди в цілому, де неправильно діяли, що можна покращити й таке інше» – додав карпатівець.

«У Дніпро ми їдемо виключно налаштованими здобути перемогу та три очка. А чи може з іншою мотивацією така команда, як львівські «Карпати», виходити на поле?!» – підсумував захисник.