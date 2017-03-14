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Юрий ДЯЧУК-СТАВИЦКИЙ: «Карпаты не живут в хлеву и не едят как свиньи»

Львовский клуб отказался документально подтвердить сумму средств, потраченную на выезд в Сумы

  • 14.03.2017 18:21
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ФК Карпаты. Юрий Дячук-Ставицкий
© ФК Карпаты. Юрий Дячук-Ставицкий

Президент донецького «Олімпіка» Владислав Гельзін готовий виконати рішення Апеляційного комітету ФФУ і відшкодувати «Карпатам» кошти, що були витрачені під час перебування команди у Сумах, на початку грудня 2016 року. Однак, керманич донецького клубу не погоджується із сумою, мовляв, його команда теж їздить по Україні і знає, скільки коштують готелі та дорога. На думку Владислава Гельзіна, поїздка обійшлася «Карпатам» навіть не у 50 тисяч гривень.

Генеральний директор «Карпат» Юрій Дячук-Ставицький позицією президента «Олімпіка» здивований.

«Вибачте, але «Карпати» не живуть в хліву і не їдять, як свині! Наша команда отримує максимально-комфортні доїзд та умови, коли доводиться грати в інших містах. Через відсутність прямого залізничного сполучення, у Суми ми були змушені добиратися автобусом, повз сніжні заметілі та бездоріжжя. Свідомо приїхали туди заздалегідь, щоб провести тренування, але ж «Олімпік» пальцем об палець не вдарив, щоб підготувати навіть синтетичне поле. Команда тоді трішки побігала на крихітному майданчику».

«Тепер щодо коштів, що були витрачені на перебування нашої команди в Сумах. Проживання та харчування в готелі «Шафран» протягом двох діб обійшлося клубу в трохи менше, аніж 80 тисяч гривень. Ще 20 тисяч гривень пішло на транспортне забезпечення, адже відстань між Львовом та Сумами становить близько 900 кілометрів. Я наголошу ще й на тому, що у складі делегації, окрім гравців, тренерів, медико-адміністративного персоналу, відповідно до норм Регламенту, перебували також прес-секретар, офіцер безпеки та співробітник по роботі із уболівальниками. Наша команда завжди вирушає на виїзд у бойовому складі, а в Суми поїхав і технічний директор, оскільки, ми стежили за погодою і готувалися до різноманітних розвитків ситуації. Я нізащо не повірю у те, що на виїзні матчі донецький «Олімпік» вирушає лише у складі гравців і тренерів, що живуть вони у хостелі, а харчуються фаст-фудом. Але як же тоді зрозуміти слова президента «Олімпіка» про те, що поїздка в Суми обійшлася менше, аніж у 50 тисяч? Кожен клуб, який себе поважає, мало того, що старається забезпечити своїм футболістам найкращі умови, так ще й виконує норми Регламенту. Наприклад, про те, що матчі Ліги Парі-Матч повинні проходити на полях із системою підігріву».

«Загалом же «Карпати» витратили у Сумах трохи більше ста тисяч гривень. Щодо фінансових документів, то наш клуб надішле «Олімпіку» всього лише лист із банківськими реквізитами для переказу коштів, і не більше. Ми нікому нічого доводити не будемо, оскільки вже все доведено. Сума підтверджена первинними документами, що були подані «Карпатами» під час розгляду апеляційної скарги клубу на рішення КДК. І якби працівники «Олімпіка» добросовісно відносилися до Регламенту, якби проявили належний рівень співпраці з органом футбольного правосуддя і прийшли б на засідання АК ФФУ, то вони отримали б фантастичну можливість ознайомитися зі всіма фінансовими документами та не підставляти свого президента, який, очевидно, від незнання, говорить в ефірі несерйозні речі».

«І все ж жодна сума не здатна компенсувати сили та час, що були затрачені на дорогу до Сум, а також рішення нашої Федерації, яка попри усі логічні висновки та нормативно-правові документи, забрала у «Карпат» справедливу технічну перемогу» – зазначив Юрій Дячук-Ставицький.

Сьогодні стало відомо, що перенесений матч 17 туру між «Олімпіком» та «Карпатами» відбудеться 26 березня о 14:00 в Черкасах на стадіоні «Центральний». Таке рішення прийняла Дирекція Прем’єр-Ліги.

Нагадаємо, що 4-го грудня цей поєдинок не відбувся через неготовність стадіону «Ювілейний» у Сумах. КДК ФФУ ухвалив рішення перенести гру, назвавши причини, що спонукали арбітрів до відміну матчу, форс-мажором. У свою чергу, АК ФФУ постановив, що «Олімпік» повинен компенсувати «Карпатам» усі кошти, витрачені на поїздку до Сум, однак матч має відбутися.

Источник — ФК Карпаты

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