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Андрей ШЕВЧЕНКО: «Тренер Шальке рассчитывает на Коноплянку»

Футболисту нужно время, чтобы привыкнуть к чемпионату Германии, считает наставник сборной Украины

  • 14.03.2017 17:51
  • 869 просмотров
  • 2 комментария
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ФК Шальке. Евгений Коноплянка
© ФК Шальке. Евгений Коноплянка

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением о том, почему Евгений Коноплянка получает мало игровой практики в «Шальке».

— Сейчас многих беспокоит положение Евгения Коноплянки в Шальке, который после зимнего перерыва имеет 6% игрового времени. Каково его состояние на данный момент? На ваш взгляд, почему Коноплянка стал меньше играть по сравнению с осенью?
— У Евгения такой период, когда он вынужден менять команды. Это редко когда проходит гладко. Тренер Шальке дал понять, что рассчитывает на Женю, но еще не готов ему отдать железное место в основе. Нужно время, чтобы привыкнуть к чемпионату, к стилю игры, особенно в Германии.

Источник — Sportarena

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Комментарии
    napalm931
      napalm931, 14.03.2017 18:16
    +4
    И сколько уже можно привыкать?
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    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 14.03.2017 18:30
    +3
    Показова була ситуація в Севільї, коли половина команди пішлаГеть,а він в контрольнихМатчах почав забивати, тоді всі думали ось тепер точно Коноплянка буде основним. А що сталось далі? Прийшли нові гравці,типу Кійотаке, а Коно взагалі вирішили відправити в оренду.
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