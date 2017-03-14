Андрей ШЕВЧЕНКО: «Тренер Шальке рассчитывает на Коноплянку»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением о том, почему Евгений Коноплянка получает мало игровой практики в «Шальке».

— Сейчас многих беспокоит положение Евгения Коноплянки в Шальке, который после зимнего перерыва имеет 6% игрового времени. Каково его состояние на данный момент? На ваш взгляд, почему Коноплянка стал меньше играть по сравнению с осенью?

— У Евгения такой период, когда он вынужден менять команды. Это редко когда проходит гладко. Тренер Шальке дал понять, что рассчитывает на Женю, но еще не готов ему отдать железное место в основе. Нужно время, чтобы привыкнуть к чемпионату, к стилю игры, особенно в Германии.