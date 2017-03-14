Тибо КУРТУА: «Мы не попались на удочку Моуриньо»

Тибо Куртуа похвалил своих одноклубников за профессиональное отношение в игре 1/4 финала Кубка Англии, в которой «Челси» на «Стэмфорд Бридж» переиграл «Манчестер Юнайтед».

Благодарю голу Н'Голо Канте во втором тайме «синие» вышли в полуфинал Кубка Англии, где сыграют с «Тоттенхэмом».

В первом тайме гости остались вдесятером после удаления Андера Эрреры, который получил две жёлтых карточки за нарушения на Эдене Азаре, и в течении всей игры «синие» имели дело с жесткой игрой со стороны соперника.

«У них был план, чтобы Джонс и Дармиан накрывали Виллиана и Азара, поэтому было сложно найти свободное пространство, но когда мы находили, они постоянно нарушали правила, — говорит Куртуа. — Они играли жестко, в стиле тренера Моуринью».

«Думаю, Эррера расплатился за игру своих партнёров, потому что ранее Джонс совершил 5-й фол на Азаре, а 10 секунд спустя на нем снова нарушили правила. Арбитр обязан был показывать предупреждение. К несчастью для Эрреры у него уже была жёлтая карточка».

«Они старались сбить нас с ритма, играя жестко и нарушая правила. Это были игры разума, которые исходят от их тренера. Мы не попались на эту удочку, мы играли в свой футбол, в своем стиле, как мы играли в последние несколько месяцев. К сожалению, нам не удалось забить больше мячей и пораньше снять все вопросы о победителе, но хорошо, что в итоге мы отправляемся на «Уэмбли». Мы планируем выйти в финал и победить в этом турнире».

В этом сезоне Куртуа провел первый матч в Кубке Англии. В игре с «Манчестер Юнайтед» ему в основном приходилось наблюдать за происходящим со стороны, но когда пришло время вступить в дело, бельгиец показал свое мастерство.

При счёте 1:0 Маркус Рэшфорд один в один переиграл Гари Кэйхилла и был близок к тому, чтобы забить, но Куртуа совершил блестящий сейв.

«Я хорошо себя ощущаю, думаю, этот сезон хорошо складывается для меня, и в таких матчах, где, полагаю, в самом начале я не сделал ни одного сейва, я должен быть всегда готов, — говорит голкипер «Челси». — Я был готов к этому моменту, это был важнейший сейв».

«Когда все время проводишь в атаке, необходимо соблюдать осторожность, потому что Рэшфорд быстрый нападающий. Ты должен держать в уме, что партнер по команде может допустить ошибку. Когда он остался один в один с Кэйхиллом, у него появилась возможность переиграть Гари и пробить по воротам, поэтому я был готов к этому, выбрал хорошую позицию, оценивая, с какой ноги он пробьёт. Я хорошо сыграл ногами и отбил удар».

По итогам вчерашней жеребьёвки «Челси» сыграет в полуфинале Кубка Англии с «Тоттенхэмом», где 5 лет назад «синие» разгромили своего соперника на той же стадии турнира (5:1).

Обе команды по разу обыграли друг друга в этом сезоне. Куртуа ожидает ещё один сложный матч.

«Мы обыграли их на своём поле, они нас — на своём. У них топ-команда, и это здорово для английского футбола, когда 4 топ-клуба сыграют в полуфиналах Кубка Англии. Полагаю, этого не случалось в недавнем прошлом, и нас ожидает тяжелая игра. Мы набрали ход и хотим выйти в финал».