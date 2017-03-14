Алексей ГУЦУЛЯК: «Один матч придется пропустить»

Наприкінці поєдинку проти луцької «Волині» нападник «Карпат» Олексій Гуцуляк отримав травму, через яку не зміг продовжити гру. На жаль, не побачать уболівальники форварда і в Дніпрі, де у п’ятницю «зелено-білі» зіграють останній поєдинок першої частини чемпіонату.

«На жаль, проти «Дніпра» я зіграти не зможу, доведеться пропустити один матч. У тому епізоді я прокинув м’яча повз суперника, а він навалився на ногу ззаду. Було доволі боляче, але обстеження показало, що нема нічого страшного. Наразі тренуюся індивідуально, до наступних поєдинків вже буду готовим» – розповів Олексій офіційному сайту клубу.