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Алексей ГУЦУЛЯК: «Один матч придется пропустить»

Футболист «Карпат» не сыграет с «Днепром» из-за травмы

  • 14.03.2017 17:22
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ФК Карпаты. Алексей Гуцуляк
© ФК Карпаты. Алексей Гуцуляк

Наприкінці поєдинку проти луцької «Волині» нападник «Карпат» Олексій Гуцуляк отримав травму, через яку не зміг продовжити гру. На жаль, не побачать уболівальники форварда і в Дніпрі, де у п’ятницю «зелено-білі» зіграють останній поєдинок першої частини чемпіонату.

«На жаль, проти «Дніпра» я зіграти не зможу, доведеться пропустити один матч. У тому епізоді я прокинув м’яча повз суперника, а він навалився на ногу ззаду. Було доволі боляче, але обстеження показало, що нема нічого страшного. Наразі тренуюся індивідуально, до наступних поєдинків вже буду готовим» – розповів Олексій офіційному сайту клубу.

Источник — ФК Карпаты

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