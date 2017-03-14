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Иван ОРДЕЦ: «После драки кулаками не машут»

Защитник «Шахтера» поделился мнением о причинах поражения от «Сельты» в Лиге Европы

  • 14.03.2017 17:07
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ФК Шахтер Донецк. Иван Ордец
© ФК Шахтер Донецк. Иван Ордец

Защитник «Шахтера» Иван Ордец поделился впечатлениями о вылете «горняков» от испанской «Сельты» в 1/16 финала Лиги Европы.

– Согласитесь ли вы с тем, что вылет «Шахтера» из Лиги Европы от «Сельты» оставил какое-то чувство недосказанности?
– После боя кулаками не машут. Можно найти кучу оправданий: поле, ошибки арбитра… Но у нас было много моментов, когда мы должны были забивать. Реализуй мы свои возможности, не было бы никаких разговоров на эту тему. Не понравилось, что читал после матча: «Шахтер» не готов физически; «Шахтер» играл не в свой футбол; если футболистов поменять футболками, то даже не заметили бы, где «Шахтер».

Скажу так, мы играли неплохо, имели три стопроцентных момента, которые надо было забивать. Где-то их вратарь поймал кураж, поле было тяжелое, но и не будем забывать, что «Сельта» – это очень достойный соперник. Они постоянно старались нас прессинговать, чувствовался настрой команды соперника. Даже их тренер перед игрой сказал, что это самая важная игра в истории клуба. Они показали свое желание на футбольном поле.

Ничего в адрес арбитра говорить не хочется, просто неприятно, что на таком уровне допускаются ошибки, которые имеют влияние на итоговый результат двухматчевого противостояния. Ничего страшного, жизнь продолжается, необходимо сделать правильные выводы и двигаться дальше.

Очень приятно было видеть такое большое количество болельщиков, которые приехали нас поддержать.

Источник — Футбол 24

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