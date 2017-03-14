Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мы не занимаемся натурализацией»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал слухи о возможной натурализации Марлоса и Бланко-Лещука.

— Вспоминается тема возможной натурализации Густаво Бланко-Лещука. Какими игровыми качествами вас привлекает этот нападающий?

— Этот нападающий не в нашей обойме, у него нет украинского паспорта, а натурализацией мы не занимаемся. Если Густаво примет решение стать гражданином Украины, и если у него есть на это основания, тогда мы и будем его рассматривать наравне с другими кандидатами в команду.

— Вместе с Бланко-Лещуком в сборную сватают еще одного игрока – бразильца Марлоса. Что можете сказать о нем? Насколько велико ваше желание видеть Марлоса в команде?

— Я рассчитываю только на игроков из Украины. Принятие гражданства – это решение самих футболистов. Желать кого-то в команду из других стран мне не интересно.