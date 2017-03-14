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Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мы не занимаемся натурализацией»

Наставник сборной Украины поделился мнением о Марлосе и Бланко-Лещуке

  • 14.03.2017 16:55
  • 606 просмотров
  • 5 комментария
Метки
ФФУ. Андрей Шевченко
© ФФУ. Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал слухи о возможной натурализации Марлоса и Бланко-Лещука.

— Вспоминается тема возможной натурализации Густаво Бланко-Лещука. Какими игровыми качествами вас привлекает этот нападающий?
— Этот нападающий не в нашей обойме, у него нет украинского паспорта, а натурализацией мы не занимаемся. Если Густаво примет решение стать гражданином Украины, и если у него есть на это основания, тогда мы и будем его рассматривать наравне с другими кандидатами в команду.

— Вместе с Бланко-Лещуком в сборную сватают еще одного игрока – бразильца Марлоса. Что можете сказать о нем? Насколько велико ваше желание видеть Марлоса в команде?
— Я рассчитываю только на игроков из Украины. Принятие гражданства – это решение самих футболистов. Желать кого-то в команду из других стран мне не интересно.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    darvey77
      darvey77, 14.03.2017 17:19
    0
    если я его правильно понял то вопросы нужно задавать Шахтёру, ибо эти люди принадлежат им и паспорта им если игроки хотят должны делать представители клуба
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    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 14.03.2017 17:28
    +1
    darvey77, 14.03.2017 17:19
    если я его правильно понял то вопросы нужно задавать Шахтёру, ибо эти люди принадлежат им и паспорта им если игроки хотят должны делать представители клуба
    Ні, це питання має вирішувати футболіст і тільки футболіст, а ось документи їм може підготовити Красніков, потрібна згода футболіста і правововаМожливість (до речі вона вже є, Марлос так як 5 років в Україні, а у Лещука коріння) залишилось саме бажання.
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    kusko
    online
      kusko, 14.03.2017 17:29
    -1
    darvey77, 14.03.2017 17:19
    если я его правильно понял то вопросы нужно задавать Шахтёру, ибо эти люди принадлежат им и паспорта им если игроки хотят должны делать представители клуба
    Шахтер быстрей им сделает паспорта ДНР, чем Украины.
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    Savikcom Com
    online
      Savikcom Com, 14.03.2017 17:32
    +1
    Браво Шева!Прямо и в лоб без всяких увиливаний!
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    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 14.03.2017 17:36
    0
    darvey77, 14.03.2017 17:19
    если я его правильно понял то вопросы нужно задавать Шахтёру, ибо эти люди принадлежат им и паспорта им если игроки хотят должны делать представители клуба
    А якщо зрозуміти логіку Шевченка, то він хоче сказати що бігати за ними, (щоб вони прийняли Громадянство) ніхто не буде, ну він так точно.
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