Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мы не занимаемся натурализацией»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал слухи о возможной натурализации Марлоса и Бланко-Лещука.
— Вспоминается тема возможной натурализации Густаво Бланко-Лещука. Какими игровыми качествами вас привлекает этот нападающий?
— Этот нападающий не в нашей обойме, у него нет украинского паспорта, а натурализацией мы не занимаемся. Если Густаво примет решение стать гражданином Украины, и если у него есть на это основания, тогда мы и будем его рассматривать наравне с другими кандидатами в команду.
— Вместе с Бланко-Лещуком в сборную сватают еще одного игрока – бразильца Марлоса. Что можете сказать о нем? Насколько велико ваше желание видеть Марлоса в команде?
— Я рассчитываю только на игроков из Украины. Принятие гражданства – это решение самих футболистов. Желать кого-то в команду из других стран мне не интересно.
Источник — Sport.ua
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