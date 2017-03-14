Генеральный директор Зенита: «У нас большой кредит доверия к Луческу»

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов озвучил позицию клуба по результатам работы главного тренера клуба Мирчи Луческу после вылета из Лиги Европы и первых матчей возобновленного чемпионата России.

– Луческу опытный тренер, кредит доверия к нему большой. Понятно, что не все идет гладко, потому что произошло довольно большое обновление состава. Да, есть какие-то сложности, но команда работает и работает напряженно. Все ребята настроены на борьбу за чемпионство. Ну и что, что отрыв 8 очков за 11 туров до конца? Если бояться играть в футбол и постоянно смотреть на отрыв, то тогда зачем вообще участвовать в соревнованиях?, – отметил Митрофанов.