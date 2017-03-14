Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Роман ШИРОКОВ: «Если бы я принимал допинг, я бы давно уже не играл»

Экс-игрок сборной России утверждает, что не употреблял запрещенные препараты перед ЧМ-2014

  • 14.03.2017 16:43
  • 163 просмотров
  • 0 комментария
Метки
vistanews.ru. Роман Широков
© vistanews.ru. Роман Широков

Бывший футболист сборной России Роман Широков заявил, что не принимал запрещенные вещества перед чемпионатом мира 2014 года, который проходил в Бразилии.

Во вторник портал Life со ссылкой на источник в Международной федерации футбола (ФИФА) сообщил, что Широков попал в список, опубликованный в докладе главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. По информации ресурса, Макларену показались подозрительными анализы крови бывшего футболиста, которые были взяты у него незадолго до чемпионата мира 2014 года. Турнир Широков пропустил из-за травмы.

«Первый раз об этом слышу, - сказал Широков о попадании в список Макларена. - Тем более доклад Макларена. Я думаю, Макларену и надо звонить, раз я там фигурирую. Если бы моя проба вызвала подозрения в 2014 году, то в тот же день они свои подозрения и высказали бы мне».

«А когда начинают водить вилами по воде, то через три года оно и проявляется. Если бы я принимал допинг, я бы давно уже не играл. Тем более это были не внутренние пробы, а пробы УЕФА», - добавил он.

Макларен 18 июля 2016 года представил первую часть доклада об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Вторая часть была представлена 9 декабря в Лондоне, в которой говорится, что более 1000 российских спортсменов были вовлечены в махинации с допинг-пробами. После обнародования все данные были переданы в Международный олимпийский комитет и спортивные федерации, которые начали расследования в отношении россиян. МОК заявил, что перепроверит все допинг-пробы российских спортсменов с Олимпийских игр 2010 и 2014 годов, а также с летних Игр-2012 в Лондоне.

Широков за свою карьеру выступал в московских ЦСКА и «Спартаке», санкт-петербургском «Зените», «Кранодаре» и ряде других клубах. Полузащитник является обладателем Кубка УЕФА (2008), трехкратным чемпионом России (2010, 2012, 2016), а также становился бронзовым призером чемпионата Европы в составе сборной России (2008).

Источник — ТАСС

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.