Игрок Байера пропустит матч с Атлетико из-за школьных экзаменов

Последние комментарии

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мы не занимаемся натурализацией» 17:36 — Vitalik Shevchenko А якщо зрозуміти логіку Шевченка, то він хоче сказати що бігати за ними, (щоб вони прийняли Грома... 17:32 — Savikcom Com Браво Шева!Прямо и в лоб без всяких увиливаний! 17:29 — kusko Шахтер быстрей им сделает паспорта ДНР, чем Украины. 17:28 — Vitalik Shevchenko Ні, це питання має вирішувати футболіст і тільки футболіст, а ось документи їм може підготовити К... 17:19 — darvey77 если я его правильно понял то вопросы нужно задавать Шахтёру, ибо эти люди принадлежат им и паспо...

Олимпик примет Карпаты в Черкассах 17:27 — Vyacheslav Krusser Ну и отлично значит матчу быть! По болею за Олимпик больно команда у них симпотичная 17:22 — AlexDSan Бардак.