Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Игрок Байера пропустит матч с Атлетико из-за школьных экзаменов

Кай Хавертц не полетит с командой в Мадрид

  • 14.03.2017 16:28
  • 410 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Байер. Кай Хавертц
© ФК Байер. Кай Хавертц

17-летний полузащитник «Байера» Кай Хавертц не сыграет в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико».

Футболист не полетит с командой на поединок из-за предстоящих школьных экзаменов. В первом матче Хавертц вышел в основном составе и провел на поле 56 минут. «Байер» уступил «Атлетико» 2:4.

Ответный матч «Атлетико» – «Байер» состоится 15-го марта в 21:45.

Источник — УЕФА

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    AlexDSan
    online
      AlexDSan, 14.03.2017 17:09
    0
    Все правильно. Саме таким має бути пріоритет. Тим більше, що фармацевтам нічого не світить.
    Ссылка
    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 14.03.2017 17:13
    0
    Ось так друзі, в 17 років тренер довіряє місце в основі ЛЧ так ще в плей-офф, але екзамен важливіший у них з цим дуже суворо. А у нас 19 років це суперМолодий і йому ще рано грати в УПЛ
    Ссылка
    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 14.03.2017 17:16
    -1
    AlexDSan, 14.03.2017 17:09
    Все правильно. Саме таким має бути пріоритет. Тим більше, що фармацевтам нічого не світить.
    Ну так в 1 матчі він виходив коли рахунок був 0-0, це вже у матчі відповідь їм МАЙЖЕ нічого не світить, так його туди і не взяли.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.