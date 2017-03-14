Игрок Байера пропустит матч с Атлетико из-за школьных экзаменов

17-летний полузащитник «Байера» Кай Хавертц не сыграет в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико».
Футболист не полетит с командой на поединок из-за предстоящих школьных экзаменов. В первом матче Хавертц вышел в основном составе и провел на поле 56 минут. «Байер» уступил «Атлетико» 2:4.
Ответный матч «Атлетико» – «Байер» состоится 15-го марта в 21:45.
Источник — УЕФА
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