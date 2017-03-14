Владислав ВАЩУК: «Хорваты по-футбольному противные»

В свое время без этого футболиста трудно было представить себе оборону киевского Динамо, за которое он отыграл более 250-ти матчей в чемпионате страны. Не последнюю роль защитник сыграл и в сборной Украины, в составе которой провел 63 поединка. О столичном клубе и национальной команде (и не только) рассказал Владислав Ващук, выступающий сейчас в новой ипостаси — менеджера.

— Владислав, как часто есть возможность смотреть нынешний чемпионат Украины?

— Я его вообще не смотрю.

— И даже матчи родного Динамо?

— Разве что в обзорах.

— Это из-за уровня отечественного первенства?

— Это потому, что мне и без того есть чем заняться. Конечно, и сила украинской Премьер-лиги, мягко говоря, оставляет желать лучшего.

— Какой последний поединок динамовцев удалось посмотреть?

— Опять же — нарезку воскресного матча против Зирки.

«Многие молодые игроки считают себя крутыми»

— Стыдно за такое Динамо?

— Трудно сказать, стыдно ли. Динамо всегда было на вершине, будь то чемпионат СССР или Украины. Я не знаю, понимают ли сейчас молодые ребята или иностранцы столичного клуба, что, когда ты надеваешь динамовскую футболку, ты уже попадаешь в историю. Хотя бы даже от этого должно идти вдохновение, жажда всегда быть первым. Я могу ошибаться, но, может, кто-то этого не понимает. Тогда грош цена такому футболисту.

Против Динамо команды всегда рубились, используя все возможные средства: качество полей, грубость игроков, наконец, судей. Безусловно, на выезде всегда сложно, особенно против коллективов, которые защищаются большими силами. Но вообще считаю, что в наше время футболисты были более патриотичными по отношению к клубу.

— Возможно, некоторые исполнители поймали звездочку…

— Не думаю. В этой ситуации не последнюю роль играют агенты, которые завышают трансферную стоимость футболистов, без оснований смотрят на Запад. Может, поэтому игроки и считают, что они круты, хотя на самом деле еще ничего в футболе не добились. Опять же — в наше время такого не было, и до исполнителей информация практически не доходила.

— Может, такой поток информации и мешает молодежи сконцентрироваться на футболе?

— Не исключено. Можно разные версии выдвигать: друзья, девушки, клубы… Тогда игроку нужно завязывать или отказываться от соблазна, если он хочет достичь чего-то в футболе.

— В ноябре прошлого года главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал на сбор всего четырех футболистов Динамо. Показывает ли это нынешний уровень столичной команды?

— Откажусь от комментариев, хотя это вполне возможно.

— В Динамо 90-х, особенно при Валерии Лобановском, наверное, меньше, чем на сто процентов, сыграть было нельзя.

— В этих словах — большая доля истины. Если в других клубах было по два-три дня выходных, то в Динамо на следующий день после календарного матча бывали тренировки, приближенные по энергозатратам к поединкам чемпионата. Только так можно было выйти на уровень, позволяющий потом в Лиге чемпионов на равных играть с лучшими командами Европы. А главным мотиватором коллектива был тренер, Валерий Васильевич Лобановский.

«С Сабо мог зарубиться только Леоненко»

— Владислав Ващук вызывался в сборную Украины на протяжении 11-ти лет (с небольшим перерывом). Это уровень?

— Не хочу быть нескромным, но, считаю, так и есть. Опять же — упорная работа в клубе давала результат.

— Помнишь свой первый матч в составе сине-желтой дружины?

— По-моему, это был 1996 год, товарищеская игра против Молдавии.

— В Кишиневе была зафиксирована ничья — 2:2.

— Да, я тогда вышел не замену.

— Волнение перед выходом на поле было колоссальное?

— Не без этого. Все-таки мне был 21 год. Однако все быстро вошло в свое русло. Правда, при Йожефе Сабо я нечасто попадал в состав.

— Почему?

— Он этого не объяснял, наверное, считал меня плохим футболистом. Я и при Юрии Семине был больше запасным. Он многократно выпускал меня на две-три минуты…

— Конфликтов не было?

— Нет. При Сабо я был молодым, какой конфликт? Это Виктор Леоненко мог зарубиться (улыбается).

— Какой самый памятный поединок у Владислава Ващука в составе национальной команды?

— Трудно выделить. Наверное, один из таких — это матч отборочного турнира Евро-2000 против Исландии, когда я забил единственный гол за сборную. Отложилась в памяти и встреча со швейцарцами в 1/8-й чемпионата мира 2006 года. А как забыть трусы Фернандо Торреса и пенальти в наши ворота в игре с Испанией на том же мундиале? Очень обидным было поражение от Словении в плей-офф за право попасть на чемпионат Европы 2000 года…

— Не менее обидным был проигрыш в 1997-м хорватам в стыковых матчах за право попасть уже на чемпионат мира?

— Тоже было дело. В Загребе нас тогда прилично повозили. Жаль только, что дома не получилось взять реванш, хотя предпосылки для этого были.

«Футболисты сборной Хорватии противные…»

— Можно ли назвать сборную Хорватии неудобным соперником для сине-желтых?

— Думаю, да. Хорваты по-футбольному противные, цепкие. Тяжело играть против такого оппонента.

— Сейчас, наверное, балканская сборная не слабее команды образца 1997 года?

— А может, и сильнее. Трудно сравнивать. Игру клетчатых ведут Лука Модрич с Иваном Ракитичем. Это полузащитники Реала и Барселоны, креативные исполнители, мыслящие нестандартно. Таким футболистам тяжело противостоять. Но все же, несмотря на большое количество звезд в составе хорватов, я бы отметил их командные действия.

— За счет чего можно добиться положительного результата в Загребе?

— За счет объема технико-тактических действий, работоспособности. Нужно постараться сознательно отнестись к голевым ситуациям у ворот противника, по максимуму использовать как стандартные положения, так и быстрые атаки.

Важно не дать сопернику развернуться у своих ворот, особенно это касается первых минут. Еще очень сложный период в матче наступает после 60-й минуты, когда появляется элемент усталости. И здесь важна роль лидеров, которые должны взять на себя больше ответственности.

— Многие твои бывшие партнеры по Динамо выбрали тренерскую стезю. У тебя к этому делу душа не лежит?

— Я хоть и получил тренерский диплом, но понял, что наставником быть не хочу. Мне нравится то, чем я занимаюсь сейчас.

«Кварцяный считал меня нефартовым»

— Когда ты понял, что пора вешать бутсы на гвоздь?

— Когда не стало предложений. После ухода из Волыни в 2011-м я полгода был без команды. Тогда и пришло решение, что нет смысла дергаться. Хотя в Луцке можно было еще побегать, но Виталий Кварцяный сказал спасибо, и мы без претензий разошлись.

— Чем тебе запомнился волынский этап карьеры, в частности, работа под руководством Кварцяного?

— Первые полгода мне пытались доказать, что я не умею играть в футбол. Вторые полгода были еще сложнее, поскольку я был то нужен команде, то не нужен. Бывало, Виталий Владимирович говорил, что я нефартовый, мол, со Львовом вылетел из вышки, с Черноморцем — та же история… Хотя концовка луцкой командировки прошла ровно, можно сказать, без эксцессов. Волынь сохранила прописку в Премьер-лиге, и претензий ко мне больше не было.

— Какое сейчас у Владислава Ващука основное направление работы?

— Детский футбол. Пока у меня одна академия, но в перспективе, надеюсь, будем расширяться.

— Что это за академия, где она находится и сколько человек в ней занимается?

— Она находится в Броварах. В ней занимается 200 детей, а точнее — 202. Моя основная цель — развитие детского футбола в Украине, с использованием своей системы подготовки молодых талантов.

Сергей ДЕМЬЯНЧУК