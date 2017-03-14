Сергей КЕРНИЦКИЙ: «Мы готовы к компромиссу с Зарей»

Генеральный директор «Черноморца» Сергей Керницкий оценил попадание команды в первую шестерку чемпионата, а также рассказал о «пожелтевшем» газоне одесского стадиона и судебных тяжбах с луганской «Зарей».

— Сергей Степанович, по итогам новой формулы чемпионата «Черноморец» сумел фактически досрочно обеспечить себе в шестерке первых команд УПЛ, которые продолжат борьбу за еврокубковые места. Неожиданным ли для вас и клуба получился этот результат?

— Наверное, нет. Во-первых, клуб все-таки ставил перед командой задачу перед началом чемпионата пробиться в первую «шестерку». Во-вторых, в итоге эта задача действительно выполнена. В-третьих, хоть действительно концовка этой части чемпионата получилась немного смазанной, но по одной игре на не стоит судить о всех играх команды. Думаю, что со мной согласятся, что в целом первый этап чемпионата команда прошла стабильно и с позитивной динамикой.

— В игре со «Сталью» команда недонастроилась?

— Сейчас все команды играют в футбол. В данном матче, на мой взгляд, «Стали» повезло больше, а нам меньше. У «Черноморца» тоже были моменты у Коркишко, Каплиенко. Не получилось. Если бы забили гол в начале игры, все могло бы сложиться по-другому.

— За какие игры вы можете похвалить команду, и какие игры не удались «Черноморцу»?

— Мы еще обсудим внутри коллектива прошедший этап, оценим работу тренерского штаба и команды. Получилось так, что мы вышли в первую «шестерку» благодаря «Олимпику», который обыграл «Ворсклу». Хотя уверен, что свои очки мы должны были брать и в других играх и выходить в плей-офф раньше, без посторонней помощи и с более солидным багажом набранных очков. Такая возможность у нас была. Тем не менее, задача все-таки выполнена.

— Какая стратегия у «Черноморца» и планы на вторую часть чемпионата? Хотите побороться за «зону еврокубков»?

— Не буду лукавить, конечно, да. В любом случае нас ждет анализ выступлений в первой части чемпионата с президентом клуба, с тренерским штабом. А что касается планов... Задача в «Черноморце» всегда одна — максимальный результат в каждой игре.

— Что произошло с газоном на одесском стадионе? Многие удивились пожелтевшему полю, хотя ранее на «Черноморце» был один из лучших в стране зеленых «ковров».

— Поле сейчас отходит от аномальной зимы. За прошедшую зиму в Одессе только один раз выпал снег, иначе поле было бы укрыто снежным покровом, и была бы совсем другая ситуация. Больше месяца в Одессе держалась минусовая температура, фотографии с замерзшим морем активно постились во всех доступных интернет ресурсах. Что же тогда происходило в грунте.

Не стоит так же забывать и то, что газон находится в бетонной чаше стадиона. Поэтому ни подогрев, ни агроткань в этой ситуации не были бы панацеей. Почва под травой промерзла на 45 сантиметров. Причем такая ситуация по всей Одессе. В городе была аномальная зима, и только сейчас газоны начинают «отходить». Усугубил всю эту ситуацию ледяной дождь, который покрыл поле ледяной коркой, что полностью исключило доступ воздуха к корневой системе травы. Тем не менее, хочу успокоить наших болельщиков: ситуация далеко не безнадежна, поле живое и постепенно восстанавливается, в настоящее время оно засеяно специальной травой голландского производителя, проводиться весь необходимый комплекс агротехнических мероприятий по стимуляции ее роста.

Уверен, с газоном все будет в порядке, поскольку у нас в клубе работают специалисты, которые не один год готовили поле на стадионе и у меня как генерального директора клуба нет никаких оснований не доверять профессионализму наших сотрудников.

— В этом году «Черноморец» будет претендовать на проведение в Одессе Суперкубка страны?

— Я неоднократно высказывался, и ни в обиду другим прекрасным городам нашей страны, что лучшего места для проведения мероприятия подобного топ-уровня, чем «южная столица», не найти. Тем более городские и областные власти так же всецело поддерживают проведение такого матча в Одессе. Мы уже подали всю необходимую заявочную документацию, теперь слово за Премьер-лигой и Федерацией футбола. Насчет газона переживать не стоит. Поле будет готово на 100 процентов.

— Какая позиция у «Черноморца» по предложению «Шахтера» и гендиректора «горняков» Сергея Палкина вновь видоизменить формулу чемпионата и проводить стыковые матчи между «шестерками» и клубами-аутсайдерами УПЛ и лидерами первой лиги?

— Мы свою позицию не меняем уже на протяжении последних лет. Я высказывался ранее о том, что премьер-лиге нужен чемпионат с 16 командами. Страна с таким количеством населения не должна иметь «обрезанный» чемпионат. Что касается формулы, то ее можно обсуждать, а вот 16 коллективов для премьер-лиги было бы самым оптимальным вариантом.

Понятно, что участники еврокубков хотят для себя больше игр с сильными соперниками, но реалии жизни, к сожалению, диктуют другое и Федерации футбола, Премьер-лиге необходимо отталкиваться от мнения «стреднестатистических клубов» и тех, кто решает более скромные задачи, но на которых и держится наш чемпионат. Все-таки таких клубов большинство. В данном случае, прежде всего, необходимо сохранить то, что имеем и заложить фундамент для возрождения и стабильного развития футбола в каждом регионе. В развитие и для реализации данной задачи мы готовы обсуждать и поддерживать любые позитивные изменения в нашем футболе.

— По словам директора «Зари» Сергея Рафаилова, первого марта не состоялось судебное заседание суда по делу о долге луганчанам за билеты на матч ЛЕ против «МЮ» из-за того, что на него не явились представители «Черноморца».

— Мне не совсем понятна логика постоянного муссирования процесса. Наверное, все таки стоит дождаться конкретного результата. Но это личное дело каждого. Что касается интерпретации моим коллегой ситуации с переносом первого заседания, во всяком случае, так как оно было отражено в средствах массовой информации, то это не совсем соответствует действительности. Мы заблаговременно подали ходатайство о переносе заседания с указанием конкретных причин. Противоположная сторона могла об этом уточнить у суда в установленном порядке. Суд, ознакомившись с заявленным ходатайством, принял решение о переносе рассмотрения дела на 4 апреля. Все процессуальные нормы и требования суда и действующего законодательства «Черноморец» выполнял и будет выполнять в полном объеме.

— Компромисс еще возможен в этом споре, без судебных тяжб?

— Мы готовы к компромиссу и «Заря» знает о нашей позиции. Для меня самого удивительно, что при столь напряженном общении по этому вопросу с прессой, мой уважаемый коллега даже не нашел время выйти на связь непосредственно со мной и обсудить возникшую ситуацию. Более того, мы никогда не отказывались и не отказываемся от наличия данных обязательств. До 30 марта, как мы проинформировали «Зарю», все оставшиеся расчеты будут произведены. Еще раз подчеркну, «Черноморец» не отказывался от выплат, а задержка была вызвана исключительно известными сторонам объективными факторами, но они пусть останутся между нами.