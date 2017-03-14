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Олег МАТВЕЕВ: «У Динамо еще есть теоретические шансы на чемпионство»

Но «Шахтер» вряд ли отдаст золотые медали, считает специалист

  • 14.03.2017 15:54
  • 368 просмотров
  • 4 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Олег Матвеев
© ФК Шахтер Донецк. Олег Матвеев

Олег Матвєєв доволі стримано і дипломатично розповів про шанси «Шахтаря» на чемпіонство.

«Не хочу забігати наперед і казати, що «Шахтар» вже чемпіон України, - зазначив Олег Матвєєв, - Теоретичні шанси в «Динамо» ще є, тому не будемо бігти поперед батька  в пекло. Не дозволю собі образити «Динамо», але «Шахтар» навряд чи віддасть чемпіонство. Не хочу скривдити інші клуби, але вони не настільки сильні, щоб відібрати у «Шахтаря» аж 16 очок. «Шахтар» нині на вищому рівні за всіх опонентів, у тому числі і за «Динамо». Питання в тому, з яким відривом гірники фінішують. Це може бути менш ніж 16 очок, а може і більше, бо втратять очки як «Динамо», так і «Шахтар».

Источник — ПлюсСпорт

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Комментарии
    Elblanko
      Elblanko, 14.03.2017 16:20
    +1
    Олєжа, сходи на розсміши коміка, бабосів виграєш. Такі шутки толкать.
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    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 14.03.2017 16:22
    +2
    Як в тій казці про 3-х братів. Старший (Березовчук) заявляє що шансів уже немає, середній (Матвеєв) говорить що шанси ще є, інтересно хто буде івсасикТелесик, який скаже що він у це вірить?!
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    yasher
      yasher, 14.03.2017 16:29
    0
    Если сепары сдуру пустят по миру Рыжего - 100% ДК чемпион.
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    GRANADA_UA
      GRANADA_UA, 14.03.2017 16:49
    0
    yasher, 14.03.2017 16:29
    Если сепары сдуру пустят по миру Рыжего - 100% ДК чемпион.
    Дурак думкою богат!!!
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