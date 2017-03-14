Олег МАТВЕЕВ: «У Динамо еще есть теоретические шансы на чемпионство»

Браво Шева!Прямо и в лоб без всяких увиливаний!

Шахтер быстрей им сделает паспорта ДНР, чем Украины.

Ні, це питання має вирішувати футболіст і тільки футболіст, а ось документи їм може підготовити К...

если я его правильно понял то вопросы нужно задавать Шахтёру, ибо эти люди принадлежат им и паспо...