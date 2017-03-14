Олег МАТВЕЕВ: «У Динамо еще есть теоретические шансы на чемпионство»

Олег Матвєєв доволі стримано і дипломатично розповів про шанси «Шахтаря» на чемпіонство.
«Не хочу забігати наперед і казати, що «Шахтар» вже чемпіон України, - зазначив Олег Матвєєв, - Теоретичні шанси в «Динамо» ще є, тому не будемо бігти поперед батька в пекло. Не дозволю собі образити «Динамо», але «Шахтар» навряд чи віддасть чемпіонство. Не хочу скривдити інші клуби, але вони не настільки сильні, щоб відібрати у «Шахтаря» аж 16 очок. «Шахтар» нині на вищому рівні за всіх опонентів, у тому числі і за «Динамо». Питання в тому, з яким відривом гірники фінішують. Це може бути менш ніж 16 очок, а може і більше, бо втратять очки як «Динамо», так і «Шахтар».
Источник — ПлюсСпорт
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