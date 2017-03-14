Кевин ДЕ БРЮЙНЕ: «В моих глазах видна жажда победы»

Бельгийский полузащитник Кевин Де Брюйне похвалил товарищей по команде за успехи и упорную борьбу за трофеи в сезоне 2016/17.

В 2017 году «горожане» выиграли десять из 14-ти матчей и проиграли только один. Среди успешных матчей нового года – победа над «Монако» со счётом 5:3 в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА: матч, побивший рекорд по количеству голов в первом поединке 1/8 финала в истории турнира.

Де Брюйне говорит, что Гвардиола призывает команду радовать болельщиков красивым атакующим футболом.

«Все, кто приходит в «Манчестер Сити», стремятся завоёвывать трофеи, - сказал Де Брюйне. – От нас ждут красивой игры и результатов, и наша задача – оправдать ожидания болельщиков.

Мы стремимся к преимуществу по владению и всегда нацелены на ворота соперника. Думаю, что наши болельщики не скучают во время матчей.

Я всегда хочу побеждать. Это важно, даже если мы уступаем сопернику. Думаю, жажда победы видна в моих глазах, когда я на поле».

Де Брюйне нередко принимал смелые решения для того, чтобы добиться большего в своей карьере.

В 20 лет бельгиец оставил «Генк» и перешёл в «Челси», но, не имея возможности регулярно выступать на «Стэмфорд Бридж», стал играть в немецкой Бундеслиге.

Кевин играл на правах аренды в «Вердер Бремене», а затем подписал долгосрочный контракт с «Вольфсбургом», за который забил 16 голов и отдал 27 результативных передач, а в 2016 году был назван лучшим игроком Германии.

Летом 2016 Де Брюйне стал игроком «Сити», и в первом сезоне в Манчестере забил 16 голов во всех соревнованиях и помог команде впервые в истории клуба выйти в полуфинал Лиги чемпионов.

25-летний полузащитник считает, что переезд в Германию был верным решением: «Я вышел на другой уровень игры: Бундеслига сильнее бельгийской футбольной лиги, и, мне кажется, более жёсткая борьба помогла мне раскрыть свой потенциал.

Я всегда стремлюсь совершенствовать свою игру в том или ином плане – до сих пор мне это удавалось».

В этом сезоне, работая с Гвардиолой, Де Брюйне занял другое место в полузащите, помогая обороне команды.

Кевин считает, что справляется с этой задачей: «В игре я всегда сохраняю позитивный настрой и настроен на атаку. Самое главное – делать всё, что поможет команде победить. Я пришёл в «Манчестер Сити» за трофеями, - мы все хотим побеждать. Надеюсь, что в конце своей карьеры смогу похвастаться хоть одним трофеем Лиги чемпионов».