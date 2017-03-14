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Металлист 1925 разгромил Мункач

На пять мячей харьковчан мукачевский клуб ответил одним точным ударом

  • 14.03.2017 15:35
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ФК Металлист 1925
© ФК Металлист 1925

Сегодня «Металлист 1925» провел спарринг против восьмой команды чемпионата Закарпатской области - ФК «Мункач» (Мукачево). В этой игре Александр Призетко дал шанс себя проявить тем футболистам, которые позавчера либо не играли вообще, либо провели на поле минимум времени. «Желто-синих» вывел на поле Денис Скотаренко, для которого этот матч стал дебютным в качестве капитана команды. В итоге харьковчане одержали уверенную победу со счетом 5:1, а авторами забитых мячей стали Владислав Добарин, Денис Скотаренко и Максим Ермоленко (первые двое отметились голевыми дублями). Завтра третьим соперником «Металлиста 1925» на этом сборе станет вице-чемпион области, финалист Кубка и обладатель Суперкубка Закарпатского края - «Севлюш» из Виноградова. Начало матча в 15:00.

«Металлист 1925» – «Мункач» – 5:1
Голы: Добарин 1, 71, Ермоленко 2, Скотаренко 26, 38 - Занько 31

«Металлист 1925»: Коверя (Дьяков 46), Кузьмин, Цвиренко, Маслов, Коваленко, Дехтяренко (Романов 46), Безродний, Добарин, Ермоленко, Кателин, Скотаренко (к) (Пец 46)
«Мункач»: Дядюк, Гац, Гогерчак, Занько, Загиев, Паршин, Трачук (к), Ярмошенко, Франчук, Пилипинец, Хмиль
На замену выходили: Кандыба, Дан, Безверхний, Василинец, Ковачик, Островский, Баятян
Предупреждение: Цвиренко, 8
На 50-й минуте Пилипинец не реализовал пенальти (вратарь)

Источник — ФК Металлист 1925

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