Артем ФРАНКОВ: «И Динамо еще жалуется на пустые трибуны?!»

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Спартак увеличивает отрыв, дебютный успех Гончаренко и гнев Луческу 16:03 — granada_ua Потому что в нашем чемпе о футболе можно говорить только в матчах м\д ДК, Шахтой и Зарей. Все ост...

Агент Теодорчика: «Лукаш может вернуться в Динамо по окончанию сезона» 16:01 — Informozavr2011 Эй, насекомое под "висячими садами"? На поле у кого в составе больше иностранцев в Дина... 15:53 — ak228 Слыш ты, "висячие сады", причём здесь шахтёр, у них что больше иностранны чем у динамо ...

ЭСЕОЛА: «Мой дебют в Звезде удался» 15:55 — Максим Гоба Нападающий сборной Польши Лукаш Теодорчик, который великолепно проявил себя в аренде в брюссельск...