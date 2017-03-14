Артем ФРАНКОВ: «И Динамо еще жалуется на пустые трибуны?!»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков — о последних матчах киевского «Динамо» в чемпионате Украины.
«О «Динамо» не хочу говорить вовсе. Разве что одно замечание: и они еще жалуются на пустые трибуны! Когда мы обсуждали и доводили до ума двухстадийную схему розыгрыша чемпионата, разве мог кто-то всерьез предположить, что дополнительные матчи «Динамо» и «Шахтера» будут волновать и привлекать разве что болельщиков «Зари»?!» — написал Франков в передовице 20-го номера.
В 21-м туре УПЛ «Динамо» уступило «Звезде» со счетом 0:2.
Источник — Динамо Киев от Шурика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.