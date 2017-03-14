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Артем ФРАНКОВ: «И Динамо еще жалуется на пустые трибуны?!»

Главред «Футбола» отказался обсуждать игру киевского клуба

  • 14.03.2017 15:25
  • 473 просмотров
  • 1 комментария
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Sport.ua. Артем Франков
© Sport.ua. Артем Франков

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков — о последних матчах киевского «Динамо» в чемпионате Украины.

«О «Динамо» не хочу говорить вовсе. Разве что одно замечание: и они еще жалуются на пустые трибуны! Когда мы обсуждали и доводили до ума двухстадийную схему розыгрыша чемпионата, разве мог кто-то всерьез предположить, что дополнительные матчи «Динамо» и «Шахтера» будут волновать и привлекать разве что болельщиков «Зари»?!» — написал Франков в передовице 20-го номера.

В 21-м туре УПЛ «Динамо» уступило «Звезде» со счетом 0:2.

Источник — Динамо Киев от Шурика

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Комментарии
    darvey77
      darvey77, 14.03.2017 15:50
    +1
    чёт этой птицы говоруна очень много стало
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