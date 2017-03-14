Андрей БЕРЕЗОВЧУК: «Динамо уже не догонит Шахтер»

Защитник «Металлиста» 2000-2010-х годов Андрей Березовчук прокомментировал события 21 тура чемпионата Украины.

- Какой результат стал для вас самым неожиданным?

- В матче «Звезды» с «Динамо» я прогнозировал победу киевлян, хотя допускал, что хозяева смогут добиться ничьей или даже выиграть. Но чтобы с разницей два мяча - такого, конечно, предположить не мог. Вместе с тем, удивлен, что «Динамо» так и не сумело забить.



- Сенсация в Кропивницком стала следствием недооценки динамовцами соперника или повышенной мотивации «Звезды»?

- Не думаю, что у этого результата есть только одна причина. В футболе способна победить любая команда, но я не случайно говорил перед туром, что с тех пор, как «Звезду» возглавил Роман Монарев, картинка ее игры изменилась. Так что такой уж сенсацией я бы победу кропивничан не назвал. Она вышла вполне заслуженной.



- Непростым оказался последний поединок и для «Шахтера», лишь незадолго до финального свистка взявшего верх над «Зарей». Есть мнение, что команда Юрия Вернидуба заслуживала ничьей…

- Такой результат был возможен. Но если проанализировать в общем, то и моментов у горняков было больше, и ударов. После одного из них мяч оказался в воротах, но чистый гол судья не засчитал.



Правда, был в ходе матча отрезок, когда «Заря» перехватила инициативу - где-то с 50-й по 75-ю минуту. За это время луганчане восстановили равновесие, могли и еще забить. После этого горняки снова взяли игру в свои руки и сумели переломить поединок в свою пользу. Я все же больше склоняюсь к мнению, что «Шахтер» победу заслужил.



- После минувшего уик-энда разрыв между грандами составил уже 16 очков. Допускаете, что может произойти чудо, и в борьбе за чемпионство что-то изменится?

- Слабо в это верю. Случиться, конечно же, может все что угодно. Однако, судя по нынешней игре «Динамо», «Шахтер» оно уже не догонит.



- На что, по-вашему, может рассчитывать «Заря» в нынешнем чемпионате?

- Учитывая, что в поединке с «Шахтером» за луганчан не могли играть арендованные у горняков футболисты, она выглядела достойно. Заменившие ключевых исполнителей ребята показали очень хорошую игру. Мне «Заря» понравилась. Видно, что ее игроки знают, что делать на поле, да и почерк у луганской команды есть.



Стоит отметить, что, несмотря на постоянную потерю ведущих футболистов, с каждым годом «Заря» прибавляет. Полагаю, что она еще попытается побороться с «Динамо» за второе место.



- Судьба команд, чьи шансы на попадание в первую шестерку до минувшего тура не были ясны, наконец, определилась. Скажем, «Черноморец», несмотря на домашнее поражение от «Стали», вытянул счастливый билет, так как его прямой конкурент «Ворскла» уступил «Олимпику». Предполагали, что точки над «і» будут расставлены за тур до окончания первого этапа?

- В своем прогнозе на победу «Олимпика» я ставил, а вот итогом одесского матча мне виделась ничья. Не случись в поединке «Черноморец» - «Сталь» столь курьезного гола, мои ожидания оправдались бы полностью. Взятие ворот оказалось уникальным: вряд ли кто-то способен повторит такой «парашют»! Я предполагал, что в Одессе с голами будет туго - и угадал.



- Изменилась ли игра «Стали» с приходом Леонида Кучука?

- Конечно. В действиях футболистов из Каменского стало больше дисциплины. Это я увидел еще на сборе, который проводился во время моей учебы на тренерских курсах. Видно, что каменчане четко понимают, что от них требует наставник. Они стараются в каждом матче выполнять установку, и это приносит результат.



- В футбольных кругах прогнозировалась победа «Александрии» над «Днепром», а мировая в их встрече также стала неожиданностью…

- В том, что александрийцы победят, не сомневался и я. Однако они в этом матче меня не впечатлили. Не было видно разницы в классе. А поскольку встречались две совершенно равные команды, игра и завершилась вничью. Я бы даже сказал, что гости были ближе к победе, чем хозяева. У «Днепра» было больше моментов.



В предыдущем домашнем матче с «Волынью» «горожане» играли намного веселее и агрессивнее. А тут - просто нечего вспомнить.



- Чем бы вы объяснили метаморфозы, произошедшие с «Карпатами» этой весной? Находившиеся с самого старта чемпионата на самом дне турнирной таблицы львовяне поднялись на две ступеньки, выиграв два матча кряду.

- Две победы «Карпаты» одержали в родных стенах, где традиционно играют хорошо. А дома, как известно, любая команда должна стремиться к победе. Что касается встречи с «Волынью», то в ней львовяне обязаны были побеждать. Приход в «Карпаты» Гладкого, забившего один из мячей, положительным образом сказался на командной игре. Теперь она будет агрессивнее.



- И в завершение - расскажите, чем занимаетесь, повесив бутсы на гвоздь?

- Еще в бытность игроком посещали мысли о тренерской работе. Пока учусь. За плечами - учеба на диплом категории «А», сейчас поступил на курсы для получения pro-диплома. Позади лишь первая сессия, а впереди - полтора года обучения…



Вячеслав КУЛЬЧИЦКИЙ