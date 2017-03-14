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Ницца готова выкупить Беланда у Динамо

Но французский клуб хочет уменьшить цену за трансфер футболиста

  • 14.03.2017 14:55
  • 694 просмотров
  • 1 комментария
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ligue1.com. Юнес Беланда
© ligue1.com. Юнес Беланда

Французская «Ницца» начала переговоры с киевским «Динамо» о выкупе контракта 27-летнего атакующего полузащитника Юнеса Беланда, который защищает цвета «Ниццы» на правах аренды.

«Динамо» хочет получить за футболиста €9 миллионов, но французы рассчитывают на то, что киевский клуб сбавит цену.

В текущем сезоне Беланда провел за «Ниццу» 27 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 4 голевые передачи.

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Комментарии
    Brian10
      Brian10, 14.03.2017 15:37
    +2
    В Динамо уже не заиграет, пусть продают пока вообще за него деньги дают.
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