Ницца готова выкупить Беланда у Динамо

Французская «Ницца» начала переговоры с киевским «Динамо» о выкупе контракта 27-летнего атакующего полузащитника Юнеса Беланда, который защищает цвета «Ниццы» на правах аренды.

«Динамо» хочет получить за футболиста €9 миллионов, но французы рассчитывают на то, что киевский клуб сбавит цену.

В текущем сезоне Беланда провел за «Ниццу» 27 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 4 голевые передачи.