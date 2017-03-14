Олимпик примет Карпаты в Черкассах

Матч «Олимпик» - «Карпаты» состоится в Черкассах. Начало встречи на стадионе «Центральный» в 14.00.
Ранее президент УПЛ Владимир Генинсон сообщил, что матч состоится между 22-м и 23-м турами чемпионата Украины.
Напомним, матч «Олимпик» - «Карпаты» не состоялся из-за неудовлетворительного состояния газона на стадионе «Юбилейный» в Сумах.
Источник — Официальный сайт УПЛ
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