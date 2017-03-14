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Олимпик примет Карпаты в Черкассах

Перенесенный матч 17-го тура УПЛ состоится 26 марта

  • 14.03.2017 14:53
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ua-football.com
© ua-football.com

Матч «Олимпик» - «Карпаты» состоится в Черкассах. Начало встречи на стадионе «Центральный» в 14.00.

Ранее президент УПЛ Владимир Генинсон сообщил, что матч состоится между 22-м и 23-м турами чемпионата Украины.

Напомним, матч «Олимпик» - «Карпаты» не состоялся из-за неудовлетворительного состояния газона на стадионе «Юбилейный» в Сумах.

Источник — Официальный сайт УПЛ

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