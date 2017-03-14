Шальке: возвращение Эмболо в строй откладывается

Камбэк Бреля Эмболо после тяжелой травмы голеностопа в октябре 2016 года придется ждать немного дольше, чем планировалось. «Шальке» предоставил некоторую информацию об актуальной ситуации 20-летнего игрока.

В матче с «Аугсбургом» 15 октября 2016 года игрок сборной Швейцарии из-за нарушения Костаса Стафилидиса получил очень серьезную травму голеностопа. Обследование показало, что помимо сломанной малоберцовой кости у игрока также диагностировали разрыв синдесмоза и внутренней боковой связки.

В состветсвии с этим специалисты в области голеностопных суставов разработали детальный план реабилитации для этого случая. До конца 2016 года Эмболо прошел первую часть реабилитационных мероприятий на родине, а в середине января вернулся в Гельзенкирхен, чтобы здесь продолжить программу. Учитывая уровень сложности травмы, медицинский персонал постарался сделать все, чтобы минимизировать риски, связанные с восстановлением.

«Конечно, для молодых игроков процесс реабилитации никогда не проходит так быстро, как они бы того хотели. Но наш командный врач Патрик Ингельфингер постоянно тормозит меня, и и нам вместе приходится замедлять темп реабилитации. Все остальные заявления не соответствуют действительности», - заверил Эмболо.

Меры, которые были необходимы. Исследования МРТ на прошлой неделе и в этот понедельник показали, что образовался (безболезненный) отек костного мозга. В ближайшие недели Эмболо продолжит восстановительные процедуры в Германии, но с еще большей осторожностью.

«Уже в середине января от наших команднх врачей мы получили заключение, что Эмболо вряд ли вернется в строй до конца этого сезона, поэтому решили подстраховаться и во время зимнего трасферного окна усилить наш состав», - рассказал спортивный директор клуба Аксель Шустер.