Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «В игре с Шахтером допустили много ошибок»

Полузащитник луганской «Зари» Желько Любенович поделился своим мнением о матче против «Шахтера» (1:2).

- Обидно конечно проигрывать на последних минутах. На мой взгляд, мы сами виноваты, что пропустили после стандарта. Так нельзя играть на последних минутах. В принципе, игра была неплохая. Думаю, понравилась зрителям. Не могу сказать, что у нас было много моментов. Но их было достаточно для того, чтобы и выиграть, и сыграть вничью. К сожалению, уступили. Но могу сказать, что мне понравилась наша игра.

- За несколько дней до игры Юрий Вернидуб в интервью отметил, что с «Шахтёром» нужно играть в агрессивный футбол и не прижиматься к своим воротам, что, в принципе, получилось…

- Могу сказать, что получилось. Раньше играли не так. В этой же игре с «Шахтёром» больше прессинговали и этот прессинг получался. Тактика была выбрана правильная. Но, к сожалению, в других компонентах мы не дорабатывали.

- Чего всё-таки не хватило нам?

- Мы пропустили два мяча. Причём, в этих эпизодах дважды не доиграли до конца с игроками «Шахтёра». Это привело к поражению.

- Максима Малышева не пожурил за гол своей бывшей команде?

- (улыбается). Теперь он игрок «Шахтёра». К сожалению, забил нам решающий мяч. Надеюсь, что с нашей стороны мы не повторим таких же игровых ошибок на последних минутах. Нам нужно набирать очки и двигаться вперёд.

- Тяжело ли было в игре с «горняками» без нескольких основных игроков?

- В таких играх нам нужен каждый игрок. Жаль, что они не играли. Но все давно об этом знали. Однако могу сказать, что те, кто вышел и отдал в этом матче всего себя на поле, выглядели очень хорошо.

- Несмотря на поражение, главный тренер сказал, что игрой доволен, отметив команду с лучшей стороны…

- Приятно слышать такие слова от главного тренера. Но повторюсь, мы уступили «Шахтёру». Было много ошибок. Каждый должен сделать свои выводы. Алексей Шевченко много нас выручил. Если бы не он, могли бы пропустить больше. Нужно стараться не повторять подобных ошибок. После игры Юрий Вернидуб поблагодарил нас за отношение к матчу, отметив, что нужно двигаться дальше.