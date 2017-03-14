Шахтер готовится к донецкому дерби

«Шахтер» продолжает подготовку к матчу 22-го тура Премьер-лиги Украины против «Олимпика».

Утром 13 марта «оранжево-черные» провели тренировку на УТК им. Банникова. Перед ее началом команда поздравила с днем рождения Факундо Феррейру. Аргентинскому нападающему исполнилось 26 лет.

Работе на поле предшествовала получасовая фитнес-сессия, направленная на укрепление мышц плечевого пояса. Переместившись на газон, дончане традиционно сосредоточились на тактике. Наблюдал за занятием «горняков» тренер национальной сборной Украины Рауль Рианчо. По завершении сессии испанский специалист пообщался с Паулу Фонсекой и сборниками «Шахтера».

Завтра утром лидеры чемпионата вновь соберутся на УТК им. Банникова.

Донецкое дерби «Шахтер» – «Олимпик» состоится 17 марта в Харькове на ОСК «Металлист».