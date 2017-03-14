Шахтер впервые за три года будет продавать абонементы

С 15-го марта «Шахтер» начинает продажу билетов на матчи второго этапа чемпионата Украины. Обладатели пропусков получат пропуск на все домашние матчи чемпионата Украины в топ-6, а также приоритет при покупке билетов на еврокубковые матчи.

Стоимость абонементов в категории standart от 80 до 480 гривен.

Абонементы можно приобрести в кассах ОСК «Металлит» и на официальном сайте ФК «Шахтер».