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Шахтер впервые за три года будет продавать абонементы

Донецкий клуб объявил о старте продажи абонементов на второй этап УПЛ

  • 14.03.2017 14:19
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Шахтер впервые за три года будет продавать абонементы

С 15-го марта «Шахтер» начинает продажу билетов на матчи второго этапа чемпионата Украины. Обладатели пропусков получат пропуск на все домашние матчи чемпионата Украины в топ-6, а также приоритет при покупке билетов на еврокубковые матчи.

Стоимость абонементов в категории standart от 80 до 480 гривен.

Абонементы можно приобрести в кассах ОСК «Металлит» и на официальном сайте ФК «Шахтер».

Источник — ФК Шахтер

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